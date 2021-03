Xôn xao hình ảnh thắp nhang cúng bái, đốt vàng mã tại sân sát hạch lái xe trước ngày thi

Ngày 31/3 mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm người thắp hương cúng bái rồi đốt vàng mã ngay trong khu vực thi của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe.

Qua hình ảnh cho thấy một nhóm khoảng 10 người (cả nam lẫn nữ) mang bàn cùng nhiều lễ vật, vàng mã đến ngay trong khu vực thi sát hạch lái xe thắp hương cúng bái rồi đốt vàng mã.

Ngoài hình ảnh, người đăng tải còn kèm theo nội dung: "Mai lại thi rồi các bác ạ, chuẩn bị xuất chuồng một lứa mới.

Chỉ mong họ lái đường nào thì nên thông báo trước cho mọi người tránh".

Hình ảnh cúng bái, đốt vàng mã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vì hình ảnh được chụp vào ban đêm, người đăng tải không nói rõ địa điểm cụ thể nhưng lại chia sẻ vào một số hội nhóm trên địa bàn tỉnh Nghệ An nên cộng đồng mạng cho rằng sự việc diễn ra tại một Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn TP Vinh.

Hình ảnh trên sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dân mạng thể hiện rõ sự bức xúc với việc cúng bái ngay tại Trung tâm sát hạch lái xe trước ngày thi.

Người đăng tải không nói rõ địa điểm cụ thể.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Đức An – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, hình ảnh cúng bái, đốt vàng mã ngay trong trung tâm sát hạch trước ngày thi đang gây xôn xao mạng xã hội không phải ở Nghệ An.

"Ở Nghệ An không có trung tâm sát hạch lái xe nào như trong hình ảnh. Đơn vị cũng không cho phép làm như vậy. Hình ảnh phát tán trên mạng xã hội giống ảnh ghép", ông An nói.