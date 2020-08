Xôn xao clip ghi lại hình ảnh được cho là bé trai mất tích ở Bắc Ninh bị người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ đưa ra khỏi công viên

Vụ việc bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh mất tích từ chiều qua (21/8) đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây, MXH chia sẻ đoạn clip trích xuất từ khu vực gần công viên Nguyễn Văn Cừ và hồ điều hòa gần đó nghi có liên quan đến vụ việc bé trai mất tích.

Clip: Xuất hiện người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ bé trai đi theo. Nguồn: Hoàng Công Hiếu.

Theo nội dung đoạn clip đăng tải, trong khu vực thảm cỏ nhân tạo, có 1 người phụ nữ lạ mặt mặc áo trắng đã có hành động dụ dỗ 1 bé trai đi theo mình.

Người phụ nữ liên tục đưa tay vẫy bé trai để bé đi theo. Cháu bé tuy không cầm tay đi theo người phụ nữ nhưng liên tục chạy về phía trước, người phụ nữ cũng theo sau ngay bé và dần đi ra phía ngoài khuôn viên công viên.

Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hiện cơ quan chức năng cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin này. Về thông tin nhận dạng cháu bé, trước khi mất tích bé Gia Bảo mặc áo phông cộc tay, quần đùi màu xám, dưới mí mắt phải của cháy có nốt ruồi lớn.

Chiếc áo bé Gia Bảo mặc trước khi mất tích

Dưới mắt phải bé có nốt ruồi khá lớn

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 17h30 chiều 21/8, anh Nguyễn Gia Hưng (ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đi làm về có đưa con trai đến khu vực Công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP Bắc Ninh bằng ô tô để vui chơi. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 5 phút do không để ý thì cháu Gia Bảo đã không thấy đâu.

Ngay sau đó, anh Hưng nhanh chóng tìm kiếm nhưng không thấy liền hô hào mọi người xung quanh.

Nhận được tin báo, Công an Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ gia đình, phối hợp với các lực lượng chức năng để tìm kiếm. Tuy nhiên tới thời điểm này, cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, hiện tại công an Bắc Ninh đã huy động các tổ công tác vào cuộc và sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm.

Cơ quan chức năng đề nghị, ai có camera hành trình ô tô đi lại đoạn hồ điều hòa, ngã tư BV Sản Nhi, đường Bình Than - Đại Phúc, đường 53, ngã tư Nguyễn Trãi giao với đường Bình Than thì cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất.