Xôn xao câu chuyện thanh niên đưa bạn gái đi ăn buffet hải sản ngày Valentine "bùng" thanh toán, bị nhắn hỏi thì nổi khùng mắng chửi?

Ngày Valentine, các cặp đôi yêu nhau sẽ cùng hẹn hò, tặng quà cho nhau. Nhiều người lựa chọn đi ăn như một cách khiến ngày lễ thêm phần long trọng. Tuy nhiên, đưa người yêu đi ăn mà lại bị bóc phốt thì "đau đầu" thật sự.



Mới đây, bài đăng bóc phốt người đàn ông dẫn bạn gái đi ăn buffet sang chảnh nhân ngày Valentine nhưng không thanh toán gây chú ý.

Theo đó, nhà hàng buffet này đã đăng lên mạng xã hội nhờ dân mạng tìm ra khách hàng ăn xong "bùng tiền".

"Ăn xong 'bùng' không thanh toán, cả ba người ra cửa gần quầy thu ngân cùng nhau. Cả ba người đều không gọi nhân viên nào thanh toán. Hai người là anh C. và chị gái về trước và về ngay. Còn một anh trai ngồi ở cửa tầm 5 phút rồi cũng về thẳng, không hề có động thái gọi bất cứ nhân viên nào thanh toán", bài đăng của quán cho biết.

Bài viết được đăng tải.

Theo đó, cả ba người này đi ăn vào ngày Valentine, tổng hóa đơn là hơn 1,5 triệu đồng.

"Ngay tối 14/2, giám sát nhà hàng thấy phần mềm báo đỏ, bàn B11 chưa thanh toán. Tra lại camera bàn khách chưa thanh toán và gọi cho anh C. ngay tối 14/2. Anh C. nói với giám sát: 'Báo anh về trước nên không biết. Để anh gọi điện cho bạn'. Và anh C. xin lại hóa đơn để xem", bài viết chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, đến ngày 15/2 nhà hàng gọi điện thì anh C. không nghe máy. Sáng 16/2 nhân viên gọi, đến chiều nhắn tin cũng không thấy người đàn ông trả lời.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại.

Cuối cùng, khi quản lý nhắn tin thì người đàn ông báo mình được mời và nhất quyết không cho số của người mời.

Năm lần bảy lượt, người đàn ông liên tục không hợp tác. Anh ta còn nổi khùng, đổ lỗi cho nhà hàng làm ăn lề mề và dọa sẽ kiện ngược lại nếu đăng hình mình lên mạng.

Thậm chí khi quản lý đã 45 tuổi gọi điện, người đàn ông cũng chửi bới luôn.

Trước khi bài "bóc phốt" được đăng lên mạng, họ liên hệ tiếp với người đàn ông nhưng anh ta không phản hồi.

Thái độ chợ búa của người đàn ông khi được liên hệ chuyện thanh toán.

Đọc xong bài bóc phốt, ai cũng cảm thấy ngao ngán tột cùng. Ngày Lễ Tình Nhân dẫn bạn gái đi ăn mà cuối cùng "bùng tiền" trắng trợn, thật khó chấp nhận.

Nhiều dân mạng cho rằng, nhiều tiền thì đi ăn sang trọng, ít tiền thì đi quán bình dân, cớ sao đi ăn ở chỗ đắt tiền rồi lại trốn thanh toán như thế. Sau vụ việc này, chắc chắn cô gái cũng hoảng hốt vì không ngờ trở thành nhân vật bất đắc dĩ bị soi mói. Dưới phần bình luận, một người tự nhận là người quen của cô gái đã bình luận cho biết cô sau khi đi vệ sinh xong xuôi thì bạn trai gọi đi về, bảo đã thanh toán xong xuôi.

Một dân mạng quen cô gái trong câu chuyện chia sẻ.

Có nhiều cách để biến Valentine trở nên tuyệt vời và ấn tượng. Tuy nhiên, cách thức như nam thanh niên trong câu chuyện trên thì đáng sợ vô cùng!

https://afamily.vn/xon-xao-cau-chuyen-thanh-nien-dua-ban-gai-di-an-buffet-hai-san-ngay-valentine-bung-thanh-toan-bi-nhan-hoi-thi-noi-khung-mang-chui-20220217214044693.chn