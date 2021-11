Xôn xao câu chuyện cô gái bỏ 30 triệu mua điện thoại online, kết quả nhận về mô hình bằng nhựa

Ai hay mua hàng online đều biết đến sự tiện lợi của nó: mặt hàng phong phú đa dạng, nhiều khuyến mại, không cần vất vả đi lại... Thế nhưng, cái gì cũng có 2 mặt của nó, bên cạnh những điểm lợi thì mua hàng qua mạng cũng tồn tại những rủi ro siêu lớn. Trong số đó, hàng mua một đằng hàng nhận một nẻo là thường gặp nhất.

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao vì câu chuyện một cô gái bỏ tiền ra mua chiếc điện thoại iPhone ProMax giá hơn 30,8 triệu, kết quả lại nhận về mô hình bằng nhựa. Theo đó, cô gái có tên An An này đã kể lại trải nghiệm mua hàng của mình và lên tiếng "cầu cứu" trong một group.

Bỏ ra hơn 30 triệu mua điện thoại nhưng cô nàng tên An An này lại nhận về mô hình nhựa

An An cho biết đây là lần đầu tiên cô mua hàng kiểu này nên không biết check gì. Vì tin tưởng mình đã chọn đúng shop uy tín lại cần hàng gấp nên khi nhận về thấy hàng còn nguyên seal, An An cũng không nghĩ nhiều mà khui ngay. Thế nhưng, không may cho An An khi thứ cô cầm trên tay chỉ là một chiếc máy nhựa không hơn không kém.

"Mình đã liên hệ bên sàn và họ bảo trả hàng. Nhưng mình bất cẩn nên không quay lúc unbox hộp, chỉ quay lúc bóc seal. Cho mình hỏi mình có nên gửi hàng lại không, lỡ họ không chấp nhận thì mình mất trắng, số tiền cũng không nhỏ với mình, mong mọi người cho mình lời khuyên", cô gái nói thêm.

Do chủ quan nên khi nhận hàng, cô nàng không quay clip unbox mà chỉ chụp hình lúc bóc seal

Dân tình người "ném đá" ngược chủ post, người nhiệt tình tư vấn

Bài đăng của An An sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dân tình cũng chia làm nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người biết được sự cố cô gái trẻ này gặp phải đã nhanh chóng tư vấn các cách khác nhau với hy vọng sẽ hỗ trợ được An An tìm được hướng giải quyết.

- Mình là 1 seller bán hàng bên này. Bạn inbox mình để mình hỗ trợ. Khổ thân. Mua bất kì, dù ở đâu cũng phải quay clip bóc hàng đầy đủ 4 cạnh. Rõ mã vận đơn và bóc hộp luôn các bạn nhé.

- Mấy anh chị cứ nói mua online rủi ro cao nhưng nếu biết cách mua thì rẻ hơn bên ngoài nhiều ấy. Mình mua iPhone 13 online luôn nè, có sao đâu. Khổ thân cần hỗ trợ thì inbox mình.

- Bạn cứ bình tĩnh, làm đúng các thủ tục khiếu nại, mình không có lỗi mà nên không phải sợ. Tiền sẽ được hoàn thôi, chỉ là không biết thời gian nhanh hay chậm.

- Người ta cuống lắm mới đăng lên xin tư vấn, không nói được gì tử tế thì thôi đừng nói, để người khác giúp bạn ấy.

- Bác chủ trả hàng thì gọi hẳn CSKH ấy, đừng tự bấm đổi trả do shipper đến thu hàng lâu lắm. Còn về điện thoại mô hình thì bác chủ cứ mạnh dạn trả hàng vì lí do giao sai sản phẩm/ không đúng mô tả. Như tôi đặt cái Android box, cắm điện bật lên rồi mới biết nó xài con chip khác với quảng cáo, tôi gọi CSKH trả hàng cái 1 nè. Đang chờ tiền hoàn về thôi.

An An đã liên hệ để giải quyết vấn đề song sự việc chưa đi đến đâu

Tuy nhiên, cũng có không ít người dù không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng đã lập tức nhảy vào cho rằng An An "sống ảo". Đồng thời, một bộ phận netizen cũng đánh giá việc mua điện thoại cả chục triệu mà lại mua qua mạng, không mua trực tiếp như An An là quá rủi ro, nên có bị lừa hay thế nào thì cũng là lỗi của cô nàng.

- Sợ thật, con máy 30 triệu mà đi mua online. Sao không ra tận shop mà mua, sờ tận máy, check tận chân răng, còn bảo hành các thứ nữa chứ.

- Dại thì chịu thôi. Chẳng ai giúp được bạn.

- Người có tiền thường có lối đi khác, 30 triệu mà mua khơi khơi, mất cũng chẳng oan.

- Xác định bỏ ra mấy chục triệu thì ra hẳn đại lý uỷ quyền hoặc cửa hàng uy tín mà mua thiếu gì, bỏ ra mấy chục triệu mua được bài học nhớ đời thôi bạn ạ.

- Nghi vấn câu like. Ở ngoài còn nhấc lên nhấc xuống đàm phán mãi. Mà số tiền lớn vậy bạn lại mua trên này thì chịu luôn á.

Chính chủ nói gì?



Liên hệ với An An, cô gái này cho biết đến hiện tại, trường hợp của cô nàng vẫn chưa được giải quyết. An An đã thực hiện đúng như hướng dẫn bên sàn thương mại điện tử là bấm trả hàng, nhưng liệu tiền có được hoàn hay không thì chưa rõ.

An An cho biết thêm năm nay cô nàng 19 tuổi, 30 triệu mua điện thoại là số tiền An An vất vả kiếm và tích góp bấy lâu nên nếu bị mất thì thực sự rất xót. Về việc tại sao lại chấp nhận bỏ ra số tiền lớn tới vậy để mua online để rồi gặp rủi ro, An An nói: "Đó giờ mình vẫn mua hàng trên sàn này rất nhiều lần rồi nên mình tin tưởng gần như tuyệt đối. Mình cũng có hỏi hết các cửa hàng bên ngoài rồi đó chứ, nhưng họ hoặc là hết hàng hoặc là chưa về hàng, mà mình lại đang gần gấp nên mới quyết định đặt, lúc mình đặt thì bên shop cũng chỉ còn 1 máy duy nhất".

An An cho biết do đã mua hàng online nhiều lần và đã chọn gian hàng uy tín nên cô nàng không ngờ sự việc này lại xảy ra

Cô gái này cảm thấy khá bức xúc khi một bộ phận netizen nói mình đăng tin vu khống rồi câu like, câu view: "Mình không sợ, chửi như thế nào cũng được. Mình là người bị hại mà, mình không sai, không đặt điều vu khống ai thì mình không sợ.

Việc mua sắm trên mạng trước giờ đã quá quen thuộc, thà rằng mình tìm nơi không uy tín, không có nguồn gốc thì mình chấp nhận nhưng đây mình mua đúng gian chính hãng thì xảy ra sai sót, đôi bên phải đứng ra giải quyết giúp mình, cho dù cho dù khâu đóng gói hay khâu vận chuyện tráo hàng thì họ cũng phải có trách nhiệm kiểm tra, đền bù và hoàn trả lại số tiền mình bỏ ra. Nếu họ đùn đẩy trách nhiệm thì chắc mình sẽ phải nhờ pháp luật vào cuộc".

Ảnh: Tổng hợp