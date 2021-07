Xôn xao bài đăng một thực tập sinh năm 99 tố công ty truyền thông nổi tiếng từ chối hợp tác với mình vì “không hoà hợp với văn hoá công ty?

Cụ thể, cô gái tên B.T (1999), sau khi hoàn thành kỳ thực tập tại một công ty tên R. Content & Media (tên viết tắt) vì cảm thấy mình không được đối xử công bằng nên đã đăng tải một bài viết kể lại toàn bộ sự vụ xảy ra trong quá trình thực tập khiến mình ấm ức.



"Chuyện là mình vừa mới hoàn thành kì thực tập 1 tháng ở vị trí Writer (người viết) ở công ty R. Content & Media (tên viết tắt).

Sẽ chẳng có gì để nói nếu như mình không nhận được phải hồi thực tập từ một người chị là tiền bối thuộc nhóm sản xuất - chị S. Chị S. không phải là sếp trực tiếp của mình.

Đầu tiên, mình xin khẳng định là trong khoảng thời gian mình làm việc tại công ty, toàn bộ thời gian (trừ ngày đầu tiên) mình chỉ làm việc trực tiếp với một người là chị N. (tên viết tắt) - chị Quản lý nội dung cho các chiến dịch quảng cáo (campaign).

Việc chị S. nói rằng đã thu thập ý kiến từ mọi người trong công ty ở đây mình sẽ chỉ cảm thấy hợp lý nếu như nó là ý kiến trực tiếp từ chị N. vì về cơ bản, chưa ai làm việc trực tiếp với mình, sao cho phản hồi về thái độ của mình trong công việc?".

Mail review về thái độ công việc của B.T do chị S. gửi

Theo B.T cho biết, hiện tại mình chỉ là thực tập sinh, công việc của cô hoàn toàn phụ thuộc vào công ty và người hướng dẫn thực tập chứ không thể chủ động dù rất muốn. B.T cho biết mình và chị S. xảy ra mâu thuẫn thì khi cô nhận job, dù B.T đã hoàn thành nhưng phía chị S. không phản hồi và đi giao chính công việc đó cho một người khác làm.

"Có một lần, vào ngày đầu đi làm, chị S. giao job cho mình, sau đó mình nhận, chị S. không phản hồi và không nói gì đến bước tiếp theo. Mình thấy lâu quá không hồi âm, mình chủ động nhắn tin hỏi tiến độ thì chị S. mới nói với mình là việc đang bị chựng lại vì chị bận bên nhãn hàng quá. Mình trả lời OK, nếu có vấn đề gì báo mình sẽ giải quyết. Nhưng, chị S. đem công việc đó qua cho người khác làm, không nói với mình về điều đó nhưng báo với toàn thể công ty là mình khó làm việc chung? Mình hoàn toàn ở tình thế bị động. Cho đến khi chị N. hỏi mình là mình có đang làm job đó không, thì mình mới biết là chị S. chuyển job đó qua cho người khác làm. Chỉ giao một nhiệm vụ cho mình, sau đó đi nói mình không nhận được nhiều việc.

Sau khi nhận email, mình nhắn tin hỏi chị S.: "Mình đã hỏi chị S. vấn đề minh chứng cụ thể bằng hệ thống. Chị S. không có. Mình xin phản hồi cụ thể để rút kinh nghiệm. Chị S. kêu là mình hỏi chị N. Sau đó mình đã đi hỏi, chị N nói với mình chị S. chưa bao giờ hỏi ý kiến của chỉ. Sau đó mình gửi email và CC cho chị N. yêu cầu chị S. đối chứng.

B.T đã mail lại cho cả chị S. và chị N. để xác nhận vụ việc.

Chị S tới giờ vẫn chưa trả lời email. Nhưng gọi điện thoại cho chị N. nói rằng mình đang chơi chính trị với công ty vì chị N. quá ngây thơ nên không biết. Chị S. nói với chị N. rằng:

- Lí do mình không được brief job là do mình không lên tiếng khi không có job.

- Lí do mình không được thêm vào nhóm chung công ty là vì mình không lên tiếng.

Nhưng vấn đề là:

- Mình không biết công ty có bao nhiêu job, và mình chỉ được chị N. giao nên mình chỉ làm những thứ mình biết tồn tại.

- Mình không biết công ty có bao nhiêu nhóm và mình được phép vào những nhóm nào. Vì mình chỉ là thực tập!

Mình cảm thấy môi trường làm việc này không hề công tâm. Cho nên mình muốn chia sẻ rộng rãi điều này để công ty xem xét lại cách đối xử với thực tập và cho các bạn thực tập muốn làm việc ở công ty này biết ở trong chăn thì rận nó như thế nào".

Bài đăng này sau đó đã thu hút không ít lượt tương tác, nhiều người sau đó đã để lại bình luận chia sẻ câu chuyện này với cô gái.

Hiện chúng tôi đang liên lạc với công ty R. được nhắc đến ở trên để tìm hiểu rõ vụ việc.