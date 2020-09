Xinh đẹp như thiên nga bỗng hóa "yêu ma" cùng loạt ảnh những pha trùng tu nhan sắc thất bại thảm hại khiến ai cũng run sợ

Từ ngàn đời nay, sắc đẹp luôn là yếu tố quan trọng giúp chị em phụ nữ trở nên tự tin, quyến rũ và thậm chí còn có thể giúp họ thành công trong sự nghiệp. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa, dù quan niệm về cái đẹp có khác nhau thì nhu cầu làm đẹp vẫn luôn chính đáng. Người may mắn được "trời ban" cho nhan sắc xinh đẹp sẵn thì chỉ cần dùng chút mỹ phẩm để làm đậm thêm cái đẹp ấy.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, và cách mà người ta lựa chọn là phẫu thuật thẩm mỹ, để rồi lại có trường hợp xảy ra, may thì được "vịt hóa thiên nga", không may thì từ thiên nga lại hóa "yêu ma" trong ngỡ ngàng!

Hậu quả của việc bơm môi làm đẹp.

Một số ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên được ghi nhận ở Anh và Châu Âu vào thế kỷ 16.

Theo trang Costhetics, ít ai biết rằng, chiến tranh là nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển trong phẫu thuật thẩm mỹ từ cuối những năm 1800 đến đầu những năm 1900. Trên thực tế, ngay sau Thế chiến thứ nhất, với số lượng lớn binh lính cần được phẫu thuật tái thiết các bộ phận trên cơ thể, mọi người bắt đầu nhận ra phẫu thuật thẩm mỹ có giá trị như thế nào.

Dưới đây là một số ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại khiến nhan sắc bị phá hủy.

Jocelyn Wildenstein nổi tiếng với nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, dẫn đến ngoại hình giống mèo. Người phụ nữ này còn nổi tiếng với vụ ly hôn đình đám vào năm 1999 với chồng là nhà kinh doanh nghệ thuật và tỷ phú Alec Wildenstein, cuộc sống xa hoa khiến bà nộp đơn xin bảo hộ phá sản và sống bằng tiền trợ cấp năm 2018.

Người mẫu Thụy Điển (27 tuổi) Pixee Fox quyết định rút bỏ 6 chiếc xương sườn để có vòng eo thon gọn. Ngoài ra, cô còn thực hiện hàng chục các phẫu thuật thẩm mỹ khác như độn mông, bơm môi.

Thực hiện phẫu thuật nâng ngực, Linda Perez (đến từ Mỹ) không ngờ tai họa khủng khiếp ập đến. 5 phút sau khi nâng ngực, Linda rơi vào hôn mê do tổn thương não nghiêm trọng. Gần 3 năm sau, cô trở nên gây gò còn da bọc xương.

Ở lần phẫu thuật thứ hai, anh chàng hotboy người Thái Lan này đã gặp phải những biến chứng nặng nề như sưng phồng, xuất huyết...

Mũi của cô gái trẻ người Thái Lan tên Kun Phat bị biến dạng, trở nên méo mó sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Rodrigo Alves - một tín đồ của phẫu thuật thẩm mỹ, nổi tiếng với biệt danh 'búp bê Ken' sống, đã phải trả giá sau khi thực hiện vô số ca phẫu thuật thẩm mĩ mà không biết điểm dừng của mình.

Gương mặt biến dạng của cựu người mẫu Amanda Lepore sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Apryl Brown, người đã phải trải qua 27 cuộc phẫu thuật, phải cắt đi tứ chi vì nhiễm trùng sau khi tự bơm silicon vào mông ở nhà.

Nhan sắc của nhà thiết kế Donatella Versace đã bị hủy hoại nghiêm trọng vì phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần.

Không ai có thể nhận rạ "nữ thần" Hang Mioku (Hàn Quốc) sau những lần bơm silicon "đểu".

Mẹ của nam tài tử Sylvester Stallone già đi trông thấy vì phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân.

Dung nhan ca sĩ của nhóm nhạc Rock Dead or Alive sau hàng loạt cuộc phẫu thuật trùng tu sắc đẹp.

(Tổng hợp)