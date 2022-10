Xin nghỉ công ty lương 20 triệu để sang nơi 17 triệu - những dân văn phòng trẻ 'tay xách nách mang' nhiều nghề

Giới trẻ ngày nay không còn giống dân văn phòng thế hệ trước, đợi ra ngoài mới tìm việc, đa số các bạn đã bắt đầu tìm cách kiếm tiền từ khi còn học ở trường.

Một phần nhờ xã hội có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn như làm chủ nhờ kinh doanh trực tuyến, kiếm tiền qua "hoa hồng" giới thiệu sản phẩm trên Instagram, Youtube, Tiktok... và nhiều hình thức khác. Một phần nhờ tiếp cận với tư duy sống hiện đại, xu hướng tài chính mới dẫn đến có nhiều quan điểm kiếm tiền vô cùng khác biệt và hay ho.

Phải nói thế hệ trẻ tuổi hiện tại dù có đang ở cấp bậc nhân viên, hay mới ra trường đi làm thâm niên dưới 5 năm, nhưng mạnh tay chi tiền như đang sở hữu con số lương ở bậc quản lý. Họ sẵn sàng mua một đôi giày 5-6 triệu, chiếm 80% lương một tháng, hoặc ăn bữa tối có giá bằng nửa số lương. Một phần vì ảnh hưởng các xu hướng sống mới đang thịnh hành, chẳng hạn như "you only live once" - bạn chỉ sống có một lần, cứ tận hưởng thay vì tiết kiệm...

Lối sống vừa làm vừa hưởng thụ đã mở ra một tư duy kiếm tiền kiểu mới cho giới trẻ. Họ không ra sức kiếm tiền vì mục tiêu sở hữu số dư khổng lồ nữa, họ kiếm tiền vì quan tâm đến cảm xúc, sở thích của bản thân. Để đáp ứng được nhu cầu cao cho chuỗi hoạt động "hưởng thụ" của mình, "tay xách nách mang" nhiều nghề cùng lúc là chuyện thường thấy.

Chị Hạ Trân

Chị Hạ Trân: "Mình ban ngày là dân văn phòng, ban đêm là một "con sen" chính hiệu, mình làm thuê cho rất nhiều công ty khác nhau, theo dạng freelance cho từng dự án. Mặc dù khá vất vả để sắp xếp chu toàn mọi thứ, nhưng mình luôn cố gắng hoàn thành. Người ta thường hay nói "có sức chơi có sức chịu" đấy, mình là một đứa cực ghiền du lịch, hầu như 2 tháng phải đi một chuyến, dù đi gần hay đi xa. Mỗi lần đi chi phí chiếm khoảng 50-80% tháng lương của mình. Để đáp ứng được đam mê này mình buộc phải làm nhiều thôi, bù lại những ngày vi vu tận hưởng."

Mặt tích cực của tư duy này buộc giới trẻ phải chăm chỉ lao động, cố gắng không ngừng. Mà trong quá trình ra sức làm việc, kinh nghiệm và trải nghiệm họ gặt hái được không ít.

Không phải là thế hệ "vượt khó", các bạn trẻ ngày nay ra sức kiếm tiền để "vượt sướng" vì dù sao tự chủ vẫn là thoải mái nhất. Họ từ chối nhận "hậu thuẫn" vững vàng, chu cấp từ gia đình từ sớm để học cách tự nuôi sống bản thân.

Chị Uyên Nhi

"Nếu nhận tiền của ba mẹ, thì chi tiền cho điều gì mình cũng cần phải quan sát thái độ ba mẹ có vừa ý hay không, nhiều khi phải xin phép. Đây là lí do đầu tiên để mình tập tành kiếm tiền. Ban đầu mình kinh doanh online những món ăn vặt, sau thì mở shop bán túi second-hand, giờ có thêm cửa hàng quần áo trẻ em nữa. Mình cố gắng tìm cách kinh doanh để chi trả cho căn nhà riêng và tự chủ cho cuộc sống của mình. Dù hơi cực nhưng tiêu xài, mua sắm theo ý thích, cảm giác tự do vô cùng." - Chị Uyên Nhi.

"Mình có quan điểm khi Tốt nghiệp xong là nhất định phải tự lập, phụ thuộc hay ngửa tay xin tiền ba mẹ ở độ tuổi này thì... hơi thất bại. Hơn nữa, khi lớn mà vẫn còn để ba mẹ nuôi, thì ba mẹ sẽ quản thúc và can dự vào quyết định ít nhiều. Thế nên bằng mọi cách mình phải tự lo được cho bản thân. Khi làm được điều này, ba mẹ mình chỉ góp ý, đưa lời khuyên chứ không còn bắt ép mình phải làm việc theo ý họ nữa." - Chị Quỳnh Thi.

"Tự quyền quyết định" đặt đòn bẩy cho thế hệ trẻ bây giờ sớm lao ra ngoài, kiếm tiền giữa xã hội đầy năng động. Điều này rèn cho người trẻ có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình, cũng như biết chịu trách nhiệm với mọi thứ mình đang làm.

Nhiều bạn trẻ bây giờ đi làm ở độ tuổi rất sớm không phải vì muốn kiếm thật nhiều tiền, một nửa trong số họ là nhiệt huyết chứng minh bản thân.

Anh Ngọc Phúc chia sẻ: "Thậm chí cả 3 công việc đầu tiên mình đi làm lương chẳng bằng bạn của mình tăng ca ở một tiệm cà phê 24h, nhưng mình vẫn miệt mài làm. Kiếm tiền đối với mình không chỉ là đến tháng tài khoản nhận một con số thật lớn, mà trong thời gian đi làm mình học được những gì, và nói cho người ta biết mình là ai. Chứng minh năng lực thật sự quan trọng. Thay vì cứ cắm đầu làm hết việc này đến việc khác thì mình chọn làm một công việc cho mình kinh nghiệm chuyên môn ở ngành mà mình theo đuổi, làm ở một công ty chuyên nghiệp, tham gia dự án cùng nhiều "cây đa" trong nghề, thể hiện cho họ biết năng lực của mình."

Chứng minh bản thân và giới thiệu được năng lực bản thân cho những người cùng ngành, là mục tiêu chính khi đi làm của giới trẻ bây giờ. Họ không dễ gật đầu với các công việc không đem lại kinh nghiệm, không phát triển bản thân và không đưa họ gần hơn với thành công trong nghề, dẫu trước mắt nó có mang lại nhiều tiền đi nữa.

Tuy nhiên, "Nếu cứ ra sức kiếm càng nhiều tiền càng tốt mà không có mục đích rõ ràng, thì cũng sẽ không tới đâu" - Anh Ngọc Phúc.

Để đạt được thành công trong bất cứ điều gì, xác định được mục tiêu là việc rất quan trọng. Có mục tiêu mới có lộ trình rõ ràng, mới đánh giá được mình đã gặt hái gì, những kinh nghiệm này có lợi cho việc kiếm tiền đường dài hay không.

Thế nên các tư duy kiếm tiền trên sẽ tốt nếu xác định rõ hơn mục tiêu và điều chỉnh ở mức độ hợp lý. Sa đà vào bản thân khác hoàn toàn với phát triển/nâng cao giá trị bản thân. Và tiết kiệm là lối sống dù tồn tại ở xu hướng tài chính nào cũng không bao giờ lỗi thời.