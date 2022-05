Xin gọi tôi là tổng giám: Full HD cảnh Đàm Tùng Vận té ngã rồi đè ngửa hôn môi Lâm Canh Tân, phản ứng của nhà trai thế nào?

Bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám do Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân đóng chính hiện vẫn đang phát sóng và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, đoạn clip cô thư ký Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) trượt chân té ngã rồi lao vào người Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) trong tư thế vô cùng nóng mắt đã được hé lộ.

Clip Đàm Tùng Vận té ngã rồi hôn môi Lâm Canh Tân

Trong đoạn clip này, trọn vẹn cảnh Ninh Mông ngã nhào rồi đè ngửa và hôn lên môi Lục Ký Minh được thể hiện rõ như ban ngày. Khán giả xem phim Xin gọi tôi là tổng giám đừng quá hoang mang, lo lắng vì chắc chắn là sẽ được xem Ninh Mông - Lục Ký Minh phát cẩu lương khắp mọi nơi.

Chỉ 1 tình tiết vô tình té ngã cũng dẫn đến nụ hôn bất ngờ. Và sau nụ hôn bất ngờ này là gì nhì, có phải như kiểu Mỹ Tâm hay hát: "Rồi em mới hay thì ra có người thương nhớ thầm em bấy lâu. Nhìn nhau rất lâu anh đã đặt vào làn môi. Oh first kiss you make me happy. Chẳng nói lên được tiếng chi giờ chỉ nghe nhịp trái tim"?

Ninh Mông vô tình té ngã rồi hôn lên môi Lục Ký Minh như thế này.

Nhưng chậm lại 1 chút, chẳng biết là bị hôn đột ngột thế này thì Lục Ký Minh sẽ có phản ứng thế nào? Anh chàng chẳng những không khó chịu mà còn thể hiện vẻ mặt như vui sướng lắm. Phải rồi, Lục Ký Minh cũng yêu Ninh Mông mà, chẳng qua là hơi ngại ngùng, mắc cỡ 1 chút chứ thực tế thì cứ phải là mở cờ trong bụng để ăn mừng mất rồi.

Hiện tại thì cảnh hôn nóng mắt này vẫn chưa xuất hiện trong Xin gọi tôi là tổng giám đâu nhé. Khán giả yêu mến bộ phim, dành nhiều tình cảm cho Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân thì phải chờ thêm vài ngày nữa mới có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh hôn bùng cháy này.

Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân là diễn viên chính của Xin gọi tôi là tổng giám.

Xin gọi tôi là tổng giám được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên, phim thuộc thể loại hài-tình cảm-lãng mạn, nội dung kể về mối tình "oan gia ngõ hẹp" nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) và chàng tổng tài khó tính Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân).

Vốn khắc khẩu và không đồng quan điểm, cặp đôi luôn đối đầu trên mọi chiến trường công việc. Thế nhưng, đứng trước một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tham vọng như Ninh Mông, chàng tổng giám lạnh lùng như Ký Minh cũng phải xiêu lòng.

Về phần Ninh Mông, cô mong muốn trở thành một nhà đầu tư xuất sắc nhưng cấp trên lại nghĩ cô không đủ trình độ. Để tìm cho mình lối đi mới, Ninh Mông quyết định xin nghỉ việc sau nhiều năm cống hiến và vận mệnh của cô bắt đầu thay đổi sau khi gặp Ký Minh.

