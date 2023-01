Xin chào 2023, năm nay tôi không muốn thay đổi bất kỳ điều gì

2023 đã đến!

Chỉ mới đó, vào những ngày cuối cùng của năm 2021, tôi vẫn nhớ bản thân đã ngóng trông ra sao chờ đến khoảnh khắc thật sự bước sang năm 2022. Người ta vẫn thường bảo "New Year, New Me" (năm mới, bản thân mới) do vậy tôi thật sự đã chờ năm 2022, ước rằng những điều may mắn sẽ đến che mờ đi năm 2021 đầy chông gai. Tôi đã hy vọng mình sẽ thay đổi mọi ngóc ngách trong cuộc sống, có 1 công việc "xịn xò", tình yêu đẹp đẽ và giảm cân trở nên thanh mảnh như người nổi tiếng khắp mạng xã hội (MXH).

Giờ đây, ở ngày đầu tiên của năm 2023, tôi có thể mạnh mẽ tuyên bố rằng: Sau 1 năm, tôi chỉ có 1 công việc bình thường, vẫn độc thân và có thân hình mũm mĩm với số cân nặng vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Tuy nhiên, năm 2023, tôi chẳng muốn thay đổi gì!

Nếu bạn nghĩ thay đổi và năm mới là câu trả lời đúng cho các vấn đề của bản thân, xin hãy nghĩ lại. Ai cũng mong muốn thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn qua mỗi năm, tuy nhiên liệu định nghĩa "cái đẹp" của bạn có đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những người xung quanh?

Rõ ràng, tôi vẫn rất vui vẻ với công việc bình thường này. Mỗi ngày sẽ vui vẻ thêm một chút khi hoàn thành công việc và được sếp đánh giá kết quả tốt. Cũng sẽ có những ngày năng suất tệ hơn, nhưng chung quy lại vẫn rất tốt, ngoại trừ cái mác không ổn định trong suy nghĩ của những người xung quanh. Người thân chỉ thấy thân là con gái nhưng đến ngày lễ không được nghỉ, thường xuyên phải đi công tác, quá bấp bênh, lại còn chẳng có thời gian để yêu đương.

Loanh quanh thế mà 26 tuổi rồi, những người xung quanh đều bị giục lấy chồng, còn mẹ tôi chỉ hy vọng tôi có người yêu. Từ cô gái nhỏ xa quê lên thành phố lớn học tập làm việc, tôi trở thành 1 người độc lập hơn, nhưng tình trạng độc thân vẫn chẳng phai mờ theo năm tháng. Song, tôi thấy mọi thứ khá tốt vì rốt cuộc tôi vẫn yêu thích tình trạng nằm dài trên ghế sofa sau giờ làm việc vất vả. Chẳng những thế, tôi còn thích uống cà phê, ăn quán rồi đi xem phim 1 mình.

Tôi 1m58, nặng 55kg, hơi mũm mĩm so với tiêu chuẩn thông thường. Tuy nhiên, tôi chẳng biết làm sao khi bản thân có 1 niềm vui đặc biệt là cảm thấy món nào cũng ngon. Một cô gái độc thân, dành 12-14 tiếng/ngày để làm việc, đây là niềm vui bền vững nhất cho đến bây giờ.

Tôi vẫn thích đi đến cùng 1 cửa hàng yêu thích, ngồi ở góc sâu trong quán và ăn món quen thuộc 10 lần thì đến 9,5 lần sẽ gọi. Hơn thế nữa, tôi vẫn dành thời gian để theo đuổi thần tượng, đăng 10 dòng trạng thái lên MXH mỗi ngày và đọc lại những câu chữ mình viết ra không dưới 20 lần. Kế hoạch cho 1 buổi tối lý tưởng là lướt MXH cho đến khi tay mỏi nhoài và không phải nhận tin nhắn từ sếp.

Liệu đây có phải là một cuộc sống hoàn hảo và đáng sống như nhiều người vẫn nói? Rõ ràng là không! Nhưng tôi vẫn rất vui với thời gian biểu như vậy. Những lời nhận xét từ mọi người dù đầy thiện ý cũng chẳng thể khiến tôi vui vẻ. Họ bảo tôi phải trở nên khác đi, nhưng thay đổi điều gì bây giờ? Thay đổi là điều tuyệt vời, nhưng sẽ thật tệ nếu bản thân không trở nên tốt hơn từ lựa chọn đó.

Giống như việc chuyển đến một thành phố khác sẽ cải thiện cuộc sống của bạn về lâu dài vì cơ hội đang chờ bạn - hãy chuyển đi. Nhưng đừng thay đổi vì bạn tin vào câu chuyện cổ tích rằng các thành phố lớn mang lại nhiều cơ hội hơn.

Tôi học được nhiều điều từ công việc "không ổn định" này, thích khoảng thời gian một mình cũng thích một bản thân mệt nhoài sau những lần tăng ca mệt mỏi, sau đó dành trọn 1 buổi nằm lướt MXH thay vì đi học thêm một bộ môn nào đó như những người khác. Tôi thấy cuộc sống của những người ngoài kia thật xinh đẹp, nhưng cũng thấy bản thân đang sống rất vui vẻ.

Vì thế năm 2023 này, tôi nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục kiên trì với những gì bản thân mong muốn trải nghiệm. Những lời nhận xét dù mang tính chất xây dựng đến đâu cũng chẳng quan trọng nếu nó không phù hợp với cuộc sống của mình. Bởi vì tôi biết mình là ai, và niềm vui trong tôi xuất phát từ đâu.