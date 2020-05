Xét xử gian lận điểm thi: Cựu Thượng tá Công an Hoà Bình nói mình vô tội, mong bố mẹ, vợ con, bạn bè tiếp sức kêu oan

Sáng 16/5, phiên xét xử vụ án gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2017 -2018 được diễn ra tại tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục với phần tranh tụng, cũng tại phiên làm việc sáng nay, các bị cáo được đứng trước HĐXX để nói lời sau cùng.

Bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Hòa Bình) nói rằng bị cáo vô tội, bị cáo bị oan sai. Mong muốn HĐXX triệu tập hai cán bộ phong PA 03 lên làm chứng cho bị cáo, mời thêm điều tra viên của bộ công an để đưa chứng cứ, chứng minh bị cáo phạm tội.

"Mong muốn bố mẹ, vợ con, bạn bè tiếp sức cho tôi kêu oan, nếu HĐXX không khách quan, tuyên án cho tôi. Tôi sẽ kháng cáo đến cùng, thậm chí đời tôi chưa xong thì đời con đời cháu tôi tiếp tục minh oan.

Mong HĐXX trong thời gian nghị án đánh giá lại bản án đúng người đúng tội, tránh oan sai. Các bị cáo người nhận tội rồi thì thôi, người nào bị oan thì hãy bình tĩnh, vực dậy ý chí để tiếp tục kêu oan", bị cáo Chất nói.

Trước đó, bị cáo Chất bị Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt 5 – 6 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Chất cho hay, từ khi bị bắt đến lúc ra tòa xét xử đã nhiều lần có đơn kêu oan. Bị cáo cho rằng mình không phạm tội và xin được toại ngoại nhưng không thành.

Cũng tại phiên toà sáng nay, khi được nói lời sau cùng bị cáo Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hoà Bình) bật khóc, bị cáo xin chịu trách nhiệm về phần mình.



"Tôi khẳng định rằng tôi không lợi dụng chức vụ quyền hạn, không nhận lời bất cứ phụ huynh nào để nâng điểm. Tôi từng bảo đây là kỳ thi nghiêm túc các cháu học đi học thật thi thật. Đây là sự chủ quan của tôi, nay xét xử có thầy giáo cũ, vợ con người thân tôi khiến tôi rất buồn", Vinh nói.

Tiếp tục tới phần nói lời sau cùng của mình, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lạc Thủy), bị cáo này xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, nghành giáo dục, đặc biệt bị cáo gửi lời xin lỗi đến bậc cha mẹ học sinh bởi hành động sai trái của mình.

"Bị cáo không biết dùng lời lẽ nào để bào chữa cho hành vi sai trái của mình, chỉ biết dùng hành động của mình để ăn năn hối lỗi. Việc bị cáo sai bị cáo nhận, tính chính xác trung thực như thế nào đã được cơ quan điều tra xác thực.

Trong phiên tòa bị cáo nhận rất nhiều cáo buộc của các luật sư của bị cáo khác cho rằng mình nói không đúng sự thật. Bị cáo không thanh minh, không giải thích, chỉ mong mọi người đặt cương vị mình vào các phụ huynh có con em bị ảnh hưởng để hiểu rõ hơn.

Lần nữa cho bị cáo nói lời xin lỗi đến các phụ huynh học sinh, học sinh bị ảnh hưởng trong kỳ thi năm 2018. Bị cáo xin lỗi gia đình, bố mẹ, vợ con vì đã làm liên lụy đến mọi người. Có thể nói bị cáo lớn lên từ bát cơm của nghành giáo dục. Bị cáo không nghĩ mình ra hầu tòa với tư cách là người làm giáo dục", Đỗ Mạnh Tuấn nói.

Tiếp đến là bị cáo Diệp Thị Hồng Liên (cựu phó phòng khảo thí) nói rằng, bị cáo ăn năn hối hận về hành vi của mình khi đã gây ra bao hệ lụy cho nghành giáo dục, tạo ra vết nhơ không bao giờ rửa được cho gia đình.

"Con bị cáo nhỏ dại vẫn nói rằng bố ơi sao mẹ chưa về với con. Kính mong quý tòa tạo cơ hội để bị cáo làm lại cuộc đời", Liên nói.

Nói lời sau cùng bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) xin lỗi mọi người, mong tòa khoan hồng cho bị cáo và mọi người để sớm trở về làm lại cuộc đời, báo hiếu bố mẹ.