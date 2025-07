Xét tuyển đại học: Tổ hợp có độ cạnh tranh khốc liệt nhất

Phổ điểm thấp, cạnh tranh cao

Trong số 5 tổ hợp truyền thống (A00, A01, B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01), tổ hợp D01 có nguồn tuyển dồi dào nhất. Tính tổng hợp số lượng thí sinh dự thi 2 chương trình giáo dục 2018 và 2006, cả nước có trên 360 nghìn thí sinh dự thi tổ hợp D01. Tổng số thí sinh dự thi đủ 3 môn tổ hợp A00 là trên 165 nghìn em. Tổng số thí sinh dự thi tổ hợp C00 là trên 310 nghìn em; tổ hợp A01 là gần 149 nghìn em, B00 là trên 46 nghìn em.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Năm nay, do thí sinh chỉ được chọn 2 môn và số lượng môn thi là 4 (năm trước được chọn 3 môn và số lượng dự thi là 6 môn) nên số lượng thí sinh dự thi ở mỗi tổ hợp truyền thống giảm tới trên 50%. Riêng tổ hợp B00 giảm tới 87%, tổ hợp D01 giảm 60%.

Tuy số lượng thí sinh giảm so với năm trước, nhưng tổ hợp D01 năm nay có mức độ cạnh tranh lớn. Các chuyên gia dự báo điểm chuẩn tổ hợp này của các ngành có thể giảm từ 1 - 3 điểm. Trong đó, giảm mạnh nhất là các trường top giữa. Tổ hợp C00 có số lượng thí sinh dự thi đông thứ 2 nhưng số lượng các ngành học xét tuyển lại rất ít và chỉ tiêu dành cho tổ hợp này trong mỗi ngành học không nhiều. Các ngành tuyển sinh tổ hợp này có Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lí hoặc Sư phạm Lịch sử - Địa lí, báo chí, truyền thông, các ngành khoa học xã hội khác… Do đó, tổ hợp này, mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất trong mùa tuyển sinh năm nay. Dự báo, điểm chuẩn của tổ hợp C00 tiếp tục “đu đỉnh” so với tất cả các tổ hợp còn lại. Bởi điểm trung bình của tổ hợp này cao nhất, 19,71 điểm.

Giảm sâu

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, phổ điểm các môn thi nằm trong tổ hợp tuyển sinh có sự khác biệt, đặc biệt là phổ điểm tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) và phổ điểm tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh). Theo đó, điểm trung bình của tổ hợp A00 cao hơn tổ hợp D01 là 0,9 điểm, điểm trung vị cao hơn 0,79 điểm.

Năm 2025, ĐH Bách khoa Hà Nội sử dụng 11 tổ hợp xét tuyển: nhóm 1 gồm các tổ hợp A00, A01, A02, B00, D07 (Toán, Hóa, Anh), D26 (Toán, Lí, Đức), D28 (Toán, Lí, Nhật), D29 (Toán, Lí, Pháp) và K01 (Toán, Văn, Lí/Hóa/Sinh/Tin); nhóm 2 gồm D01 và D04 (Toán, Văn, tiếng Trung). Nhóm 1 xét tuyển vào khối ngành kĩ thuật. Mỗi ngành ĐH Bách khoa Hà Nội xác định 1 điểm chung cho các tổ hợp. Tương tự, nhóm 2 xét tuyển vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ sử dụng các tổ hợp cũng không có độ lệch điểm. Nhưng những ngành đồng thời sử dụng tổ hợp của cả 2 nhóm tổ hợp trên, điểm chuẩn nhóm 2 sẽ thấp hơn nhóm 1 là 0,5 điểm.

Theo ông Hải, nhà trường xác định điểm sàn nhận hồ sơ 2 mức theo 2 khối ngành đang đào tạo tại trường. Khối ngành kĩ thuật là 19,5/30 điểm (với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025), 55/100 điểm với xét tuyển tài năng và 46,95/100 điểm với xét điểm thi đánh giá tư duy. Khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ, điểm sàn lần lượt là 19 điểm, 55 điểm và 46,48 điểm.

Căn cứ theo các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây, ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo mức điểm trúng tuyển vào các chương trình đạo tạo ĐH chính quy năm 2025 để thí sinh tham khảo. Điểm chuẩn dự báo cao nhất có 5 ngành (từ 26,5 - 28 điểm) là Kĩ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn không gian số, Kĩ thuật điều khiển-Tự động hóa, Kĩ thuật vi điện tử và công nghệ nano, Công nghệ thông tin (chương trình Việt Nhật). Điểm chuẩn cao nhất năm 2024 của ĐH Bách khoa Hà Nội là 28,53 điểm. Như vậy, mức điểm chuẩn dự báo năm nay thấp hơn điểm chuẩn năm 2024. Điểm chuẩn dự báo thấp nhất là 19 điểm.