Xem xong 3 phim này hết dám nói Song Hye Kyo 1 màu: Kỹ nữ còn chưa sốc bằng cảnh nóng bị cấm chiếu

Kể từ thời điểm Now, We Are Breaking Up lên sóng, khán giả liên tục phàn nàn về việc Song Hye Kyo không hề thay đổi hình tượng trong suốt hơn 20 năm làm nghề, luôn xuất hiện với những vai diễn hoàn mỹ, tạo hình hoàn hảo. Tuy nhiên nếu xem loạt phim dưới đây bạn sẽ được gặp những Song Hye Kyo rất khác.

1. Hwang Jin Yi

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, Hwang Jin Yi kể về chuyện đời của nàng kỹ nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc thời phong kiến. Đây là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong lối diễn xuất Song Hye Kyo. Khác hẳn với phong cách trong sáng mong manh thường thấy, Hwang Jin Yi mang đến một Song Hye Kyo bạo liệt, đầy cảm xúc và đôi lúc còn vô cùng nóng bỏng. Ở thời điểm ra mắt, bộ phim này còn bị cho là "phá nát" hình tượng của Song Hye Kyo. Song Hye Kyo cũng chia sẻ, Hwang Jin Yi là vai diễn cô thích nhất trong suốt cả sự nghiệp của mình. Vì nhờ bộ phim này, cô được trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa, đúng tuổi và có những thử thách về mặt diễn xuất.

2. Fetish

Có lẽ nhiều khán giả không hề biết đến Fetish - một bộ phim đã bị cấm chiếu của Song Hye Kyo vì nội dung quá "người lớn". Táo bạo hơn hẳn Hwang Jin Yi, trong bộ phim này, người đẹp vào vai Sookhy, một nhân vật khiến cô thay đổi hoàn toàn hình tượng. Cô tô son đỏ đậm, ánh mắt luôn lạnh lùng ma quái đậm chất phản diện. Đặc biệt trong phim, Song Hye Kyo cũng phải thực hiện không ít những cảnh ân ái nóng bỏng với hai người đàn ông và một bạn diễn nữ.

3. My Brilliant Life

Nếu vẫn nghĩ Song Hye Kyo luôn chọn những vai diễn có ngoại hình xinh đẹp thì My Brilliant Life sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Trong phim, cô vào vai một người mẹ khắc khổ, không một ngày nào được vui vẻ vì căn bệnh lão hóa sớm đang dần tước đoạt con trai khỏi vòng tay cô. Không son phấn cầu kỳ, không đắp lên mình hàng hiệu, My Brilliant Life mang đến một Song Hye Kyo mộc mạc, chân phương nhất có thể. Đặc biệt diễn xuất của cô cũng được đánh giá rất cao khi khắc họa nỗi đau của một người mẹ đang dần mất đi con mình.