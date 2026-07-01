Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra cha mẹ tốt luôn cố gắng làm 3 điều này: Kết quả rất kỳ diệu

"Sex Education" (tựa tiếng Việt: Giáo dục giới tính) là một bộ phim truyền hình hài-chính kịch của Netflix, xoay quanh cuộc sống học đường và những vấn đề giới tính của các thanh thiếu niên. Phim tập trung vào hành trình khám phá bản thân, tình bạn, tình yêu và tình dục của các nhân vật, đặc biệt là Otis Milburn, một học sinh nhút nhát nhưng lại có kiến thức sâu sắc về tình dục do mẹ là chuyên gia tư vấn tình dục.

Phim "Sex Education" nổi tiếng với cách tiếp cận thẳng thắn, hài hước và nhân văn về các chủ đề nhạy cảm liên quan đến tuổi dậy thì và giáo dục giới tính. Bộ phim đã thu hút một lượng lớn khán giả trên toàn thế giới và được đánh giá cao về cả nội dung lẫn diễn xuất.

Ngoài các bài học giá trị về giáo dục giới tính, “Sex Education” còn ẩn chứa nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống. Đặc biệt, là một phụ huynh có con trong độ tuổi dậy thì, trải nghiệm xem phim “Sex Education” đã giúp tôi nhặt nhạnh được nhiều bí quyết nuôi dạy con có ích.

Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra cha mẹ tốt luôn cố gắng làm 3 điều này

Trong số các phụ huynh của phim “Sex Education”, tôi ấn tượng nhất với nhân vật Maureen Groff, mẹ của cậu thiếu niên Adam Groff. Trong khi bố Adam (Michael Groff) lại vô cùng nghiêm khắc và đôi khi hơi độc đoán với con trai, Maureen lại có cách tiếp cận văn minh, tình cảm và thấu hiểu hơn trong việc nuôi dạy con.

Maureen Groff là một trong những phụ huynh được yêu mến nhất phim "Sex Education".

Xuyên suốt quá trình đồng hành cùng hai mẹ con Groff, tôi đã học được rằng cha mẹ tốt luôn cố gắng làm 3 điều này cho con - đó là thường xuyên bày tỏ tình cảm với con, dành thời gian chất lượng bên con và tôn trọng ý kiến cá nhân của con.

1. Thường xuyên bày tỏ tình cảm với con

Trong phim “Sex Education”, Maureen được miêu tả là một người mẹ tốt bụng và luôn ủng hộ, trái ngược hoàn toàn với Michael - một người cha nghiêm khắc và xa cách. Bà thường xuyên quan tâm, hỏi han và đối xử với Adam bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn. Điều này đã giúp xây dựng mối quan hệ mẹ-con vững chãi - thể hiện qua việc Adam rất yêu mẹ và rất ủng hộ mẹ.

Bên cạnh đó, Maureen luôn che chở và động viên Adam về mặt tinh thần, đặc biệt là khi cậu phải đối mặt với mối quan hệ khó khăn với cha mình.

Maureen luôn che chở và động viên Adam về mặt tinh thần.

Không chỉ vậy, Maureen còn dạy cho Adam biết rằng việc bày tỏ tình cảm với những người mình yêu mến là rất quan trọng. Cô khuyến khích Adam cởi mở và trung thực về cảm xúc của mình. Điều này đã thúc đẩy Adam sau đó thổ lộ tình cảm của mình với Eric - bạn học cùng trường.

Thực tế, việc thể hiện tình yêu thương với trẻ mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển cảm xúc, tâm lý và xã hội của trẻ. Điều này nuôi dưỡng cảm giác an toàn, nâng cao lòng tự trọng và thúc đẩy sự gắn bó lành mạnh. Ngoài ra, việc thể hiện tình yêu thương với trẻ còn thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ, hình thành hành vi tích cực và cải thiện khả năng kiểm soát căng thẳng.

2. Dành thời gian chất lượng bên con

Như nhiều người có thể đã thấy trong phim “Sex Education”, Maureen rất quan tâm đến Adam và thường xuyên có mặt trong cuộc sống của cậu.

Khi Adam cùng cún cưng tham gia một cuộc thi, Maureen đã có mặt để cổ vũ cậu. Cô cũng thể hiện sự tự hào khi Adam nhận lời khen đặc biệt trong cuộc thi này.

Maureen rất quan tâm đến Adam và thường xuyên có mặt trong cuộc sống của cậu.

Trong xuyên suốt bộ phim, hai mẹ con nhà Groff cũng thường xuyên xem TV cùng nhau, chia sẻ và trò chuyện về trường học cũng như cuộc sống.

Theo nhiều nghiên cứu, dành thời gian chất lượng với con cái mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ. Nó củng cố mối liên kết tình cảm, nuôi dưỡng hành vi tích cực, cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời nâng cao thành tích học tập. Hơn nữa, điều này còn xây dựng sự tự tin, giảm nguy cơ mắc các vấn đề về hành vi.

3. Tôn trọng ý kiến cá nhân của con

Cuối cùng, Maureen cũng là một người mẹ rất tôn trọng ý kiến và mong muốn cá nhân của con. Khi Adam quyết định không tiếp tục việc học, Maureen chấp nhận lựa chọn của con trai, nhưng cũng khuyến khích cậu nên làm điều gì đó có ích với cuộc đời.

Sau đó, Maureen đã tìm cho Adam một số công việc để cậu có thể bắt đầu sự nghiệp đúng nghĩa. Cuối cùng, Adam đã tận dụng cơ hội và bắt đầu thực tập tại một trang trại và tìm thấy sự hứng thú trong công việc này.

Maureen là một người mẹ rất tôn trọng ý kiến và mong muốn cá nhân của con.

Nuôi dạy con cái một cách tôn trọng mang lại nhiều lợi ích cho cả con cái và cha mẹ. Nó nuôi dưỡng mối quan hệ cha mẹ - con cái bền chặt hơn, nâng cao sức khỏe cảm xúc của trẻ, thúc đẩy các kỹ năng xã hội tích cực và thành công trong học tập. Ngoài ra, nó có thể làm giảm các vấn đề về hành vi, xây dựng khả năng phục hồi và vun đắp một môi trường gia đình hòa thuận hơn.

Về bản chất, nuôi dạy con cái một cách tôn trọng tạo ra một chu kỳ tích cực: Trẻ em cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu có nhiều khả năng phát triển thành những cá nhân hòa đồng, tự tin và kiên cường hơn. Đổi lại, những đứa trẻ này có nhiều khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực và đóng góp cho một xã hội hòa thuận hơn.