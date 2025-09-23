Phim “Sex Education” là một bộ phim có dàn nhân vật rất đa dạng. Do phim xoay quanh cuộc sống của các thiếu niên và người trưởng thành tại thị trấn Moordale, nên các tuyến nội dung về phim cũng rất phong phú. Phim không chỉ đề cập đến các vấn đề khó nói, mà còn ẩn chứa nhiều bài học sâu sắc về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình và các bài học cuộc sống khác.

Sau khi xem phim “Sex Education” trọn vẹn cả 4 mùa, một biên tập viên mảng phim và truyền hình cho rằng Aimee Gibbs là nữ nhân vật ấn tượng nhất phim với mạch truyện cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn.

Trong phim “Sex Education”, Aimee Gibbs là một nữ sinh trung học xinh đẹp, nổi tiếng và được nhiều người yêu mến ở trường trung học Moordale. Cô được nhận xét là ngây thơ, vô tư, đồng thời được khen ngợi vì sự tốt bụng, tinh tế của mình.

Viết trên trang chuyên trang giải trí Collider, biên tập viên Jay Snow nêu ý kiến: “Trong mùa cuối cùng của Sex Education trên Netflix, những thay đổi lớn đang diễn ra với cư dân Moordale thân yêu của chúng ta — ít nhất là những cư dân vẫn còn ở lại sau nhiều lần dàn diễn viên rời đi giữa các mùa.”

“Trước hết, Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) và một số người bạn của họ, bao gồm Ruby (Mimi Keene), Jackson (Kedar Williams-Stirling) và Cal (Dua Saleh), đang bắt đầu học tại một ngôi trường mới sau khi trường Moordale bị đóng cửa trong tập cuối của Mùa 3. Maeve Wiley (Emma Mackey) đang du học tại Mỹ. Thêm vào đó, còn có sự xuất hiện của một số nhân vật phụ mới chiếm khá nhiều thời lượng trong mùa cuối cùng mà nhiều người đã chỉ trích nặng nề kể từ khi phát hành.”

“Tuy nhiên, có một cốt truyện vẫn là một trong những điểm nhấn của toàn bộ phim, đó là cốt truyện của Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood) thân yêu của chúng ta.”

Hành trình chữa lành của Aimee tiếp tục trong phim “Sex Education” mùa 4

Sau khi bị một người đàn ông trên xe buýt tấn công tình dục trong mùa 2, hành trình chữa lành của Aimee đã đưa cô đến một con đường đầy cảm xúc trong suốt hai mùa gần đây.

Jay viết: “Aimee chia tay Steve (Chris Jenks) vì cô tiếp tục vật lộn và cần được ở một mình. Cô tiếp tục làm bánh. Cô quyết định khám phá cơ thể của chính mình... Nhưng, ngay sau khi mùa 4 bắt đầu, Aimee bắt đầu cân nhắc việc sử dụng nghệ thuật như một phương tiện để thể hiện bản thân và khám phá cảm xúc của mình theo cách khác biệt hơn bao giờ hết.”

“Cô không thực sự biết mình đang làm gì, vì vậy Isaac (George Robinson) đã xuất hiện như một vị cứu tinh khi cậu giúp cô tìm hiểu về những cách thể hiện nghệ thuật khác nhau mà cô có thể khám phá.”

Aimee đã vượt qua nỗi ám ảnh sau sự cố bị tấn công tình dục trên xe buýt.

Jay cũng đánh giá Aimee là một nhân vật có quá trình trưởng thành rất đáng học hỏi, để rồi cô có thể trở nên dũng cảm hơn khi đối mặt với chấn thương trong quá khứ.

“Khi Aimee quyết định theo đuổi nhiếp ảnh, đặc biệt là chân dung tự họa, toàn bộ thế giới của cô đã thay đổi. Cô tìm thấy lối thoát cho những cảm xúc phức tạp mà trước đây cô chưa từng có, cho phép bản thân cảm nhận ở một mức độ mà cô chưa từng thể hiện. Điều này lên đến đỉnh điểm khi Aimee cuối cùng cũng mặc lại chiếc quần jean mà cô đã mặc khi bị tấn công tình dục, đến trạm xe buýt, chụp ảnh mình và sau đó châm lửa đốt chiếc quần. Khi chiếc quần cháy, cô nhảy 1 điệu nhảy nhẹ nhàng, mở ra một con đường mới trong cuộc đời.”

Jay nhận xét: “Sau khi chứng kiến Aimee vật lộn với chấn thương tâm lý sau vụ tấn công và cách vượt qua từ đầu mùa thứ hai, không có kết thúc nào tuyệt vời hơn là thấy Aimee bình yên với chính mình và vượt qua (hết mức có thể) những gì đã xảy ra.”

“Cuối cùng, đây là cái kết tuyệt vời nhất mà bất kỳ nhân vật nào được yêu mến trong Sex Education của chúng ta nhận được.”

Mối tình mới khiến Aimee bất ngờ trong phim “Sex Education”

Trong suốt mùa cuối cùng, Aimee thấy mình ngày càng gần gũi hơn với Isaac, người hàng xóm (và cũng là bạn trai cũ) của Maeve. Cậu giúp cô tìm ra phương tiện nghệ thuật để truyền tải sự sáng tạo và cảm xúc của mình, và sau một chuyến đi khó xử trong thang máy hỏng ở trường, tình cảm nảy nở giữa họ.

“Tất nhiên, mọi thứ trở nên phức tạp hơn bởi Isaac là tình cũ của Maeve, người yêu cầu Aimee đừng gặp Isaac nữa. Ngay cả khi chuyện tình lãng mạn của họ tạm dừng, thật dễ hiểu tại sao Aimee lại trở nên thích Isaac và tại sao cuối cùng, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ trở lại. Isaac say mê Aimee và, giống như Maeve, thấy cách Aimee suy nghĩ là vô cùng độc đáo và vượt ra ngoài khuôn khổ (theo một cách tốt đẹp).”

Aimee tìm thấy niềm đam mê với nghệ thuật và Isaac đã giúp cô rất nhiều trong quá trình ấy.

“Giống như Maeve, cậu không nghĩ cô ngu ngốc mà nhìn thấy trí thông minh bên trong cô được thể hiện theo những cách không theo khuôn mẫu. Cậu bị thử thách bởi suy nghĩ của Aimee theo cách tốt nhất, và cô cũng bị thử thách bởi quan điểm sống của cậu. Cùng nhau, Aimee và Isaac học được rất nhiều điều về nhau, về nghệ thuật và về chính họ.”

Jay cho rằng tình cảm lãng mạn của Aimee và Isaac bắt đầu giúp họ phát triển, khiến chuyện tình lãng mạn diễn ra ngay lập tức và tạo nên một cốt truyện xứng đáng với hai nhân vật lâu năm trong mùa cuối cùng.

“Có một số mối quan hệ mới trong Sex Education mùa 4, nhưng đây chắc chắn là một trong những điểm nhấn. Phản ứng hóa học và sự gắn kết giữa Aimee và Isaac mang lại cảm giác tự nhiên và thoải mái. Họ cân bằng lẫn nhau và mở ra thế giới theo những cách mới mẻ cho nhau.”

Mối tình của Aimee và Isaac giúp cả hai trở thành những phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Kết luận

Nhìn chung, theo Jay, câu chuyện của Aimee là điểm nhấn của một mùa cuối đầy hỗn loạn. Biên tập viên này cho biết: “Sự trưởng thành của cô vẫn tiếp tục, quá trình chữa lành vết thương vẫn là trọng tâm chính trong câu chuyện, và Aimee đang thể hiện sự phát triển của mình trong suốt bộ phim bằng cách tự đứng lên bảo vệ bản thân.”

“Thực tế, tôi thậm chí có thể nói rằng câu chuyện của Aimee là một trong những điểm nhấn của toàn bộ bộ phim. Chuyến đi xe buýt của cô cùng những nữ sinh khác trong Mùa 2 sẽ luôn là một trong những cảnh mang tính biểu tượng và đáng nhớ nhất của loạt phim, và cách các biên kịch tiếp tục hành trình của cô sau đó thật đáng khen ngợi và ý nghĩa.”

“Rất nhiều tâm huyết và sự chăm chút đã được dành cho hành trình của Aimee, và điều đó được cảm nhận mỗi khi cô xuất hiện trên màn ảnh. Mặc dù mùa cuối cùng là một sự thất vọng lớn đối với nhiều nhân vật, bao gồm cả Otis và Maeve, các biên kịch thực sự đã khép lại cuốn sách về Aimee theo cách tốt nhất. Vì vậy, từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các biên kịch và diễn viên Aimee Wood vì nhân vật Aimee Gibbs tuyệt vời.”