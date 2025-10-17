Xem phim Sex Education, người cha U50 khóc nức nở: "Con trai tốt như thế mà tôi lại để nó bị hủy hoại ngay trước mắt"

Đêm khuya xem Sex Education , cảnh Otis lặng lẽ nhìn bức ảnh cũ của cha như một nhát dao cùn cứa vào tim tôi. Xem được nửa phim, tôi ngồi sụp xuống sàn, khóc nức nở, nhớ đến con trai tôi. Ngày xưa con cả ngày chạy theo đuôi tôi gọi "bố ơi" với đôi mắt lấp lánh, giờ đây lại lầm lì, tránh mặt tôi như người xa lạ. Tôi từng nghĩ chính những cám dỗ bên ngoài đã "hủy hoại" con, cho đến khi bộ phim này khiến tôi nhận ra: Người thực sự đẩy con ra xa không ai khác, chính là tôi - người cha luôn tự cho rằng mình làm mọi thứ là vì muốn tốt cho con.

Con trai tôi hồi nhỏ rất ngoan, được điểm 10 sẽ chủ động đưa bài kiểm tra cho tôi xem, cuối tuần cùng tôi đi câu cá, luôn kể chuyện vui ở trường. Nhưng khi lên cấp 3, con như biến thành một người khác, về nhà là đóng cửa phòng, mặc quần áo rộng thùng thình, để tóc dài. Tôi cho rằng con bị "bạn xấu" lôi kéo, trong lòng vừa lo vừa giận.

Có lần, tôi tìm thấy một cuốn truyện tranh trong cặp con, liền xé toạc ngay trước mặt và mắng con "không học hành gì cả". Thằng bé đỏ hoe mắt, giải thích rằng "Đó là cách con thư giãn" , nhưng tôi cho rằng đó chỉ là cái cớ, còn tát con một cái. Từ đó, con không còn chủ động nói chuyện với tôi nữa.

Sau này, con trai thi đại học không tốt, không đậu vào trường danh giá như tôi kỳ vọng. Tôi ép con ôn thi lại, nhưng con nói muốn học trường nghề để làm thợ sửa xe. Tôi mắng con "vô tích sự". Tối hôm đó, con thu dọn đồ đạc rời nhà, để lại mẩu giấy: "Con không muốn sống vì kỳ vọng của bố nữa".

Tôi luôn trách con không hiểu chuyện, cho đến khi xem Sex Education và thấy câu chuyện của bố Adam - người luôn ép Adam trở thành vận động viên xuất sắc, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của con, khiến Adam trở nên nổi loạn và tự ti. Khi Adam hét lên: "Bố chẳng bao giờ quan tâm con muốn gì!" , tôi giật mình nhớ đến ánh mắt uất ức của con trai khi tranh cãi với tôi. Tôi mới bàng hoàng nhận ra, mình chẳng khác gì bố của Adam, áp đặt kỳ vọng lên con mà chưa từng hỏi con thực sự muốn gì.

Bố con Adam trong phim

Tôi còn nhớ, hồi nhỏ con trai tôi từng nói: "Con muốn làm thợ sửa xe, sửa những chiếc xe hỏng thành tốt". Lúc đó tôi chỉ nghĩ con non dại, bảo rằng chỉ có học đại học mới sướng được. Trong phim, Jean nói: "Con cái không phải công cụ để cha mẹ thực hiện giấc mơ" , câu nói ấy như đánh thức tôi. Điều tôi gọi là "vì tốt cho con" thực ra chỉ để thỏa mãn lòng tự hào của bản thân, và chính tôi đã đẩy đứa con trai hoạt bát của mình vào vực sâu.

Giờ đây, con trai tôi hiếm khi về nhà, gọi điện cũng chỉ nói chuyện với mẹ. Nhìn ảnh con ngày nhỏ ôm cổ tôi cười, so với sự lạnh lùng bây giờ, lòng tôi trống rỗng. Tôi cuối cùng cũng hiểu, không phải thế giới bên ngoài "hủy hoại" con, mà chính tình yêu sai lầm và sự cố chấp của tôi đã đẩy con ra xa.

Xem xong Sex Education , tôi khóc rất lâu. Một người đàn ông tứ tuần như tôi, mà bất lực như đứa trẻ. Nếu được làm lại, tôi sẽ không ép con thi trường danh giá, không xé sách truyện của con, mà sẽ lắng nghe con, nói với con rằng: "Bố ủng hộ con". Nhưng giờ, tất cả dường như đã quá muộn.

Tôi chỉ hy vọng con trai tôi được vui vẻ, làm điều mình thích. Và tôi muốn nhắc nhở những cha mẹ khác đừng như tôi, đến khi mất đi mới hiểu, điều con cái cần không phải là "kỳ vọng hoàn hảo", mà là sự thấu hiểu và ủng hộ vô điều kiện. Đừng để tình yêu trở thành "lưỡi dao" làm tổn thương con.