Xem Penthouse mà phục lăn tài sửa váy của ác nữ Kim So Yeon: Sửa như không sửa, thị lực 10/10 cũng khó phát hiện ra

Xem Penthouse, dân tình không chỉ mê mẩn về những tình tiết gay cấn hấp dẫn mà còn có thể tăm tia được bao bí kíp lên đồ từ dàn diễn viên trong phim. Trong đó, ác nữ Kim So Yeon được nhiều người yêu thích với style sang chảnh hiện đại và ưng mắt vô cùng.



Trong tập 12, bạn sẽ còn phải phục lăn tài sửa đồ của stylist khi chiêm ngưỡng mẫu trang phục mà Kim So Yeon đã diện. Mẫu váy đỏ, cổ V tôn lên vóc dáng thanh mảnh, thiết kế còn có thêm chi tiết chiết eo và thắt lưng giúp tôn lên vòng 2 mảnh mai của nữ diễn viên. Bộ cánh có khoảng hở và cách điệu vừa phải mang đến cảm giác thanh lịch, chỉn chu mà vẫn tôn dáng tuyệt đối.

Được biết đây là thiết kế đến từ thương hiệu Lehho. Tuy nhiên khi so sánh với hình ảnh của người mẫu gốc chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt. Váy gốc vốn có thiết kế phần cổ xẻ khá sâu, phô diễn xương quai xanh gợi cảm. Nhưng trang phục của Kim So Yeon đã được chỉnh sửa chi tiết này, phần cổ chữ V được may liền để bớt hở quá đà, giúp hình ảnh của cô trông kín đáo và trang nhã hơn. Việc sửa đồ cũng vô cùng tinh tế, không làm mất đi form dáng ban đầu của trang phục, tạo cảm giác tự nhiên nên nếu không nhìn kỹ thì ít người nhận ra.

Nhờ việc sửa váy tinh tế, lại dùng thêm thắt lưng tạo cảm giác nhấn nhá vào vòng 2 mà hình ảnh của Kim So Yeon ghi điểm trọn vẹn, đủ thanh lịch tinh tế lẫn thời thượng sang chảnh khiến chị em nào cũng muốn học tập theo.

Trước đó, Kim So Yeon cũng từng nhiều lần diện những mẫu trang phục được chỉnh sửa tinh tế, may bớt những chi tiết xẻ sâu để mang đến hình ảnh không bị sexy quá đà như mẫu gốc.