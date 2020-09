Xem mâm cơm 50k "nóng bỏng" nhất ngày hôm nay đi: Các bà nội trợ tranh cãi tóe lửa, phe "ai không tin giơ tay" cực đông, kỳ lạ hạnh phúc gia đình cũng được nhắc tới

Bài viết đăng tải gồm hình ảnh 1 mâm cơm khá tươm tất, gồm có thịt rang cháy cạnh, chả lá lốt, cà muối, rau muống luộc và đĩa chôm chôm với giá tiền là 50k.

Mâm cơm 50k gây tranh cãi trên MXH.

- Nguyên văn cách tính chi tiêu cụ thể của bà nội trợ này như sau:

"Cà: 2k

Rau: 2k

Thịt: 36k (3 lạng)

1 quả trứng: 3k

Lá lốt hái vườn nhà

Bữa cơm 50k cho 3 người đây ạ. Không tính đĩa hoa quả nha!".

Nghe thoáng qua có phần hợp lý với những ai... ít đi chợ. Còn các chị, các mẹ mà mỗi ngày phải vật lộn với ý nghĩ "hôm nay ăn gì", hoặc đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành với bài toán chi tiêu hợp lý và tiết kiệm thì nhận thấy ngay những điểm vô lý trong mâm cơm tươm tất giá 50k này.

Thậm chí nhiều chị em còn hô tướng lên: "Ai không tin giơ tay". Và thế là có nhiều cánh tay được giơ lên.

Người thì bảo: "Thịt ở đâu mà rẻ, 36k được cả đĩa thịt và chả lá lốt", "Ở đâu mà mua được 2k cà và 2k rau vậy? Quê em rau rẻ nhất cũng 4-5k/ mớ. Cà mua ít phải 5k còn không thì không bán"; "3 lạng thịt chắc được đĩa chả lá lốt"; "Cái đĩa rang cháy cạnh kia 3 lạng chưa chắc đã đủ chứ nói gì đến làm cả chả", "Chỗ mình cà phải bán 5k là ít nhất, thịt thì 170k/kg", "Chắc thịt ôi thiu"...

Thậm chí nhiều mẹ còn soi ra chủ top có mua trứng mà không thấy món trứng ở đâu và 1 phương án được đưa ra "khả năng trứng trộn thịt quấn lá lốt".

Và quả đúng như thế, thịt lợn hiện tại theo các bà nội trợ giá trung bình là 160-180k/kg. Nhưng chị gái này vẫn mua được thịt giá 120k, thêm nữa 3 lạng thịt mà được đĩa thịt đầy đặn dường kia, lại còn chia cả phần thịt làm chả lá lốt nữa thì ai cũng khó tin là dễ hiểu.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cũng có 1 số ý kiến bênh vực ít ỏi như thế này: "Bình thường thôi. Chỗ tớ Định Công, tớ vẫn mua thịt 120k, rau mua sáng sớm 5k rau mớ to đùng ăn cả 2 bữa. Rau ngót 5k/3 mớ luôn. Chợ ở đâu cũng có người bán đắt bán rẻ. Mua quen rồi sẽ biết chợ mình ở hàng nào bán giá phải chăng nhất thì mua thôi. Do họ lãi ít thì bán rẻ hơn chứ không phải thịt ôi thiu hay làm sao nhé. Cùng chợ chỉ có 1 hàng trong ngõ bán 120k, còn lại họ đều bán 150-140-130k. Thịt 3 lạng có thể chủ top thái siêu mỏng lên nhìn thấy đầy, với do kiểu chụp nữa. Lá lốt thì chắc quấn bé với hình như có 5 cái thôi mà".

Ý kiến bênh vực yếu ớt khác: "Mình ở Biên Hoà, chỗ mình người ta bán thịt chỗ xe đẩy toàn 120k/kg, nhưng mình chưa mua lần nào. Rau 5k/mớ nhưng chia 2-3 bữa luộc là bình thường, cà thì 3k người ta vẫn bán đầy, còn mâm này 50k thì mình vẫn tin vì về quê mình thì mâm này 50k là có thật"/ "Cà 2k chắc có lẽ là tự muối"/ "Có thể chị ấy mua cà về tự muối nên rẻ, còn rau mua mớ 4k chia làm 2 bữa, nghe cũng hợp lý, mỗi cái khoản thịt 3 lạng mà được đĩa cháy cạnh và chả lá lốt kia thì em không tin đâu"...

Ngoài phần giá được cho là vô lý hoặc 3 lạng thịt cũng được đánh giá là giống 7 lạng và món trứng biến mất hoặc trứng trộn thịt cuốn chả lả lốt rất lạ, thì còn 1 vấn đề khác còn được cho là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình vì mâm cơm 50k này.



Xin trích dẫn 1 ý kiến như sau: "Các ông chồng đi qua bài viết lại bảo đấy có 50k bữa cơm mà thế kia, mà ngày nào vợ mình cũng mua thức ăn vài trăm là thế nào. Rồi có khi vợ chồng lại cãi nhau to. Đồng ý là thịt có thể mua 12k/1 lạng nhưng mà làm thịt rang cháy cạnh thì 3 lạng không được như đĩa kia đâu. Theo đánh giá của mình phải thực tế chi 150k mới đủ".

Một số chị em còn soi ra cả 1 chi tiết rất không liên quan là: "Chị nên thay chiếc mâm khác chị nhé. Mâm này cũ quá rồi".

Không những thế hội chị em còn khoe mâm cơm nhà mình để chứng minh 36k thịt kia làm 2 món đầy đặn như thế kia là chuyện... hoang đường.

10k đó tin hay không thì tùy, toàn đồ xin, chỉ tốn 10k mua mắm với chanh thôi.

"Thịt chỗ này em mua 5 lạng 80k, rang ngót còn chỗ kia. Chị đi chợ siêu quá 36k còn có cả chả lá lốt".

Cuối cùng thì vẫn không thể chắc được mâm cơm 50k này có thật hay không vì "vợ nhà người ta trong truyền thuyết" cũng chưa phản biện lại những ý kiến trái chiều được các bà nội trợ khác đưa ra. Comment của topic vẫn còn đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng vì các bà nội trợ khác thấy "nóng mặt".

Còn bạn thì nghĩ sao về mâm cơm 50k này?