Xem chương trình học, học phí hệ THPT của 2 trường tư nổi tiếng quận Bắc Từ Liêm

01

TRƯỜNG THPT TÂY HÀ NỘI

- Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Trường THPT Tây Hà Nội có 2 hệ đào tạo: Hệ Chất lượng cao và Hệ Chuẩn (theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT).

- Hệ Chất lượng cao:

* Chương trình Ngoại ngữ: chương trình tiếng Anh 9 tiết/tuần, ngoài ra có nhiều hoạt động trải nghiệm liên quan đến văn hoá của các nước trên thế giới như lễ hội Halloween, Christmas, Easter, World Book Day,… và các hoạt động câu lạc bộ Debate (tranh biện bằng tiếng Anh), Reading (đọc sách tiếng Anh),...

* Đối với nhóm ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, tiếng Đức): 3 tiết/ tuần.

* Chương trình môn học: Xây dựng chương trình theo hướng tinh giản, tập trung kiến thức trọng tâm; dạy học phân hóa phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau. Việc đảm bảo chương trình quốc gia và tăng cường chương trình nhà trường giúp học sinh có kiến thức cơ bản và nâng cao, đủ điều kiện xét tuyển và thi tuyển và đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế.

Các môn khoa học (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí…) được tổ chức dạy học bằng hình thức dự án nghiên cứu, học tập trải nghiệm; gắn môn học với đời sống qua các hình thức thực hành, ứng dụng. Học sinh được phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu; học tập trong các phòng thí nghiệm, thư viện và ở các cơ sở sản xuất, khoa học.

Các môn thể thao, nghệ thuật được tổ chức theo hướng phát triển năng khiếu cá nhân, rèn luyện thể chất, phát triển chuyên sâu.

- Hệ Chuẩn:

Chương trình chung: Buổi sáng thực hiện đầy đủ 25 tiết của Bộ GD&ĐT. Trong 2 buổi chiều mỗi tuần, học sinh sẽ được học chuyên sâu, tập trung luyện thi 3 môn chính Toán, Văn, Anh theo lộ trình, đảm bảo việc phân loại học sinh theo định hướng khối thi Đại học.

* Chương trình Tiếng Anh:

– Số tiết trong tuần: 5 tiết/ tuần, trong đó có 2 tiết học cùng GVNN.

– Các phân môn: 3 Grammar, 2 Exam (GVNN)

– Yêu cầu đầu vào: A2 CEFR

– Mục tiêu đầu ra: B1 CEFR/ IELTS 5.0

* Giá trị gia tăng: học sinh còn được tham gia CLB Kết nối đa chiều (nghề nghiệp và thực tập doanh nghiệp). Từ lớp 11, học sinh sẽ luyện thi Đại học vào các buổi chiều trong tuần.

> Học phí năm 2022-2023:

02

TRƯỜNG THPT NEWTON

- KĐT mới Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm

Trường Newton có các hệ đào tạo:

- Hệ Bán Quốc tế: Là chương trình được học khoảng 35% thời lượng học bằng tiếng Anh theo giáo trình của Anh, gồm các môn: Math, Science, ESL do giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam giảng dạy và vẫn đảm bảo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT.

- Hệ Cambridge: Học sinh Hệ Cambridge được học chương trình bộ GD Việt Nam và kết hợp với chương trình tiếng Anh Cambridge:

Chương trình IGCSE (Lớp 9 - Lớp 10): Chương trình Cambridge được giảng dạy bằng tiếng Anh tối thiểu 03 môn trong hai năm lớp 9 và lớp 10. Hết lớp 10, học sinh dự thi lấy chứng chỉ IGCSE do CIE cấp đối với các môn mình đã . Chứng chỉ IGCSE là hành trang chuẩn bị tốt nhất cho học sinh học lên bậc cao hơn (A-level) và kỹ năng cần thiết để làm việc sau này.

Chương trình nâng cao A-level (bao gồm AS - Lớp 11 và A2 - Lớp 12) cho học sinh chuẩn bị vào Đại học. Chương trình trang bị kiến thức môn học chuyên sâu và cách thức vận dụng ở cấp độ cao, thúc đẩy tư duy độc lập, phát triển khả năng xử lý, đánh giá, phân tích, ra quyết định và trình bày theo cách thức mạch lạc, rõ ràng. Kết thúc lớp 12 học sinh dự thi lấy bằng A-level do CIE cấp và có thể tự tin nhập học vào những trường Đại học hàng đầu thế giới. Những học sinh có kết quả A-level cao (từ điểm C trở lên) có cơ hội được tính tín chỉ Đại học cho những môn học A-level. Hàng năm, học sinh thi lấy chứng chỉ Cambridge (nếu đăng ký thi).

- Hệ Song ngữ Mỹ: Học sinh được học các môn theo chương trình Mỹ toàn bộ biểu chiều hoặc buổi sáng, buổi còn lại học các môn của Bộ GD&ĐT Việt Nam. Các môn trong chương trình Mỹ sẽ sử dụng giáo trình Mỹ: Math, Language Arts, Mizzou K-12. Đối với học sinh học hệ song ngữ Mỹ được cấp chứng chỉ của Mizzou K-12 từ lớp 8 và khi đạt 6 môn của Mizzou k-12 thì được cấp bằng tốt nghiệp TNPT của Mỹ (Học sinh có hai bằng).

Ngoài ra, tất cả học sinh 03 hệ đào tạo còn được tham gia các môn thể thao yêu thích, nghệ thuật, môn kỹ năng sống và các hoạt động ngoại khoá và đều hướng đến Slougon của trường: "Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai".

- Hệ Chất lượng cao: Là chương trình được học theo định hướng (hướng nghiệp) của học sinh, tạo tiền đề vững chắc cho học sinh khi vào đại học theo chuyên ngành của mình (IT, tài chính/thương mại, ngôn ngữ…) vào buổi chiều với mức học phí riêng mỗi năm được thông báo từ đầu năm học (nếu học sinh đăng ký học), chỉ dành cho cấp Trung học phổ thông.

Học sinh học hệ Chất lượng cao sẽ được học theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo vào buổi sáng, không tham gia bán trú ở trường. Học sinh có thể đóng tiền ăn, xe, ngủ trưa ở trường (nếu đăng ký).

> Học phí năm học 2022-2023