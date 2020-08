Beauty Garden – 6 năm 1 hành trình chinh phục thế giới mỹ phẩm chính hãng

Giữa thị trường có quá nhiều nhà cung cấp, từ những đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ cho đến những thương hiệu hay cửa hàng phân phối mỹ phẩm chính thức, Beauty Garden vẫn chiếm giữ được lòng tin và sự yêu mến nhất định của các tín đồ làm đẹp, chính bởi sự uy tín và chất lượng mà Beauty Garden đã xây dựng trong suốt 6 năm qua.

Beauty Garden – vẫn luôn là địa chỉ mua sắm mỹ phẩm được nhiều bạn trẻ yêu thích

Khởi nguồn từ một cửa hàng nhỏ vào năm 2014, sau 6 năm hoạt động, Beauty Garden đã có 11 cửa hàng trên 6 tỉnh thành (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Gia Lai, Đắk Lắk) luôn tất bật khách ra vào, cung cấp hơn 2 triệu đơn hàng - những con số phần nào minh chứng được độ "hot" của thương hiệu Beauty Garden. Thế nhưng uy tín mà Beauty Garden có được không phải "một sớm một chiều", đó là thành quả của cả tập thể cùng nhau cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tìm kiếm, khai thác nguồn hàng chính hãng với giá tốt nhất, nỗ lực cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng, giữ gìn sự tin tưởng mà khách hàng đã dành cho Beauty Garden.

Beauty Garden cam kết mang đến sản phẩm chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất

Từ những ngày đầu hoạt động, Beauty Garden luôn chú trọng hợp tác cùng các thương hiệu lớn, mở rộng thị trường và trở thành đại lý phân phối chính thức của nhiều thương hiệu mỹ phẩm như: Vichy, La Roche-Posay, Some By Mi, L’oreal, BNBG, Cocoon Vietnam, Mộc Nhu, Some By Mi, Lemonade, Maybelline, Secret Key, Senka, Christian Lenart,… nhằm giúp khách hàng có thể tiếp cận nhanh chóng những sản phẩm chính hãng, cao cấp với mức giá hợp lý và vô cùng phải chăng.

Beauty Garden là đại lý phân phối chính thức của nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn

Là hệ thống mỹ phẩm hoạt động lâu năm, Beauty Garden đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu.

Trải nghiệm không gian mua sắm mỹ phẩm đa dạng chính hãng

Luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ mỗi ngày

Khi đến với Beauty Garden, không chỉ đơn giản để mua mỹ phẩm, tại các cửa hàng Beauty Garden còn thường xuyên có các chương trình soi da miễn phí cùng các bác sĩ da liễu, các chuyên viên chăm sóc da được đào tạo chuyên nghiệp đến từ các thương hiệu như L’Oreal, Some By Mi, Vichy…nhằm giúp các cô gái sở hữu vẻ đẹp toàn diện.

Beauty Garden mong muốn mang đến vẻ đẹp toàn diện cho tất cả khách hàng

Đều đặn mỗi tuần, Beauty Garden kết hợp với các nhãn hàng để training trau dồi kiến thức giúp các bạn nhân viên vững tay nghề trong việc tư vấn khách hàng, giúp khách hàng chọn được sản phẩm phù hợp với tình trạng da và nhu cầu của mình.

Mang đến thật nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Yêu thích không chỉ bởi sản phẩm chất lượng, Beauty Garden còn được khách hàng tin yêu bởi rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong năm, mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ khi mua sắm tại cửa hàng hoặc các kênh online.

Hấp dẫn bởi nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá cực sốc

Không chỉ mở rộng cửa hàng khắp cả nước, Beauty Garden còn kết nối với khách hàng dễ dàng tại các kênh mua sắm online như Shopee, Lazada, Website Beauty Garden với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn không thể bỏ lỡ.

9/2014 – 9/2020, 6 năm 1 hành trình phát triển, Beauty Garden vẫn luôn tiếp tục đồng hành cùng các tín đồ yêu thích mỹ phẩm trên chặng đường làm đẹp phía trước.

Tháng 9 – Beauty Garden sẽ có ưu đãi đặc biệt lớn nhất trong năm

Cùng chờ đón điều bất ngờ diễn ra tại Beauty Garden chỉ có trong tháng 9 này nhé!

Hệ Thống Cửa Hàng:

TP Hồ Chí Minh:

- Quận 3: 71 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3

- Phú Nhuận: 280 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận

- Quận 9: 435 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

- Tân Phú: 17 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Cần Thơ:

- 154 Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ

Hà Nội:

- Đống Đa: 152 Chùa Bộc, Đống Đa

- Cầu Giấy: 165C Xuân Thủy, Cầu Giấy

Đà Nẵng:

- Đà Nẵng 1: 268 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu

- Đà Nẵng 2: 94 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu

+ Gia Lai:

- Pleiku: 79 Hai Bà Trưng, P.Diên Hồng, Tp.Pleiku

+ Đắk Lắk:

- Buôn Ma Thuột : 87 Hai Bà Trưng, Thắng Lợi, Buôn Ma Thuột

Facebook: https://www.facebook.com/BeautyGardenCosmetics/

Website: www.beautygarden.vn

Shopee: https://bit.ly/bg-shopee

Lazada: https://www.lazada.vn/beautygardenvietnam

CSKH: 1900 7013