Xe tải mất lái đâm vào nhà dân, làm 3 cháu bé bị thương

Tối 13/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, công an điều tra, làm rõ vừa vụ xe ô tô tải mất lái đâm vào nhà người dân dân ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, khiến 3 cháu bé bị thương.

Vào 16h20 cùng ngày, tại đường tỉnh lộ 643 (thuộc thôn Tân Lập, xã An Mỹ, huyện Tuy An), chiếc xe ô tô tải chở đá mang BKS 78C- 057.04 do ông Nguyễn Văn Đa (SN 1993, ở thôn Long Phụng, xã Hoà Trị, huyện Phú Hòa) điều khiển đã mất lái, đâm vào nhà ông Nguyễn Việt Hiếu (ở thôn Tân Lập, xã An Mỹ).

Hậu quả vụ tai nạn đã cháu Hồ Văn Triều (SN 2013), Nguyễn Việt Tiến (SN 2013) và Nguyễn Việt Thảo (SN 2019, đều đang chơi trong nhà ông Hiếu) bị thương. Tại hiện trường, phần đầu xe tải hư hỏng nặng và một phần trước tường nhà ông Hiếu bị sụp đổ.