Xe tải đầy hàng đỗ trước nhà người đàn ông mỗi tuần suốt 18 năm, khi ông qua đời, em trai đến dọn dẹp mới phát hiện tài sản khổng lồ

Chủ nhân của khối tài sản khổng lồ ấy là người đàn ông có tên Ramann Shukla, 64 tuổi, từng là một lập trình viên. Được biết, ông đã dành 20 năm cuộc đời mình để thu thập hơn 60.000 món đồ chất đầy căn nhà cho thuê với 3 phòng ngủ, 2 gara đậu xe và 24 chiếc thùng đựng rác.

Hàng xóm của ông Ramann cho biết chiếc xe tải chất đầy hàng hóa đều đặn ghé nhà người đàn ông này ở Nottingham, Anh, vào mỗi thứ 6 từ năm 2002. Hồi đầu năm nay, ông Ramann đột ngột qua đời và khi em trai đến dọn dẹp nhà cho người anh quá cố, người này đã vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng đồ đạc được chất đầy khắp các ngóc ngách trong phòng.

Trước đó, ông Ramann sống một mình và 1 năm trước khi qua đời, ông phải chuyển đến một căn nhà cho thuê khác để dành toàn bộ không gian chứa bộ sưu tập khổng lồ của mình. Nhiều người cho rằng ông Ramann đã thu thập các món đồ để bán lấy tiền trang trải sau khi về hưu. Đa số các món đồ ông mua vẫn còn nằm trong hộp mới tinh và ước tính giá trị của bộ sưu tập được bán với giá lên đến 4 triệu bảng Anh (120 tỷ đồng) tại phiên đấu giá diễn ra vào cuối tuần này.

Những người bán đấu giá đã không khỏi cảm giác sốc tận óc khi được gọi đến để dọn dẹp căn nhà của ông Ramann. Một đội 8 người đàn ông với 3 chiếc xe tải được huy động đến và làm việc cật lực trong 180 giờ đồng hồ suốt hơn 6 tuần để di dời các món đồ. 18 nhân viên của trung tâm đấu giá Unique Auctions ở Lincoln, Lincolnshire, Anh, được bố trí để mở hàng nghìn gói hàng suốt 4 tuần qua.

Trông bên ngoài, bộ sưu tập của ông Ramann không khác gì mớ hỗn độn.

Tổng cộng giá trị của bộ sưu tập mà ông Ramann để lại ước tính rơi vào khoảng 500 nghìn - 4 triệu bảng Anh (15 - 120 tỷ đồng). Được biết, bộ sưu tập khổng lồ này bao gồm hàng nghìn món đồ kỷ vật của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, ảnh có chữ ký và thư liên quan đến các nhân vật đình đám thế giới như cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, Gandhi và huyền thoại Elvis Presley. Ngoài ra, bộ sưu tập còn bao gồm hơn 6.000 truyện tranh cổ điển, 4.000 quyển sách hiếm, 3.000 bộ dụng cụ hóa học và 12 cây đàn Rickenbacker từ những năm 1960 và 1970.

"Bộ sưu tập này vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tôi đã gặp em trai của ông Ramann tại ngôi nhà và ông cũng sốc hệt như tôi. Ông không hề biết anh trai mình đã từng sống như thế. Nhà và gara của ông Ramann chất đầy đồ đến nỗi 1 năm cuối đời ông phải ra ngoài thuê nhà sống. Tôi không rõ người đàn ông này đã bỏ ra bao nhiêu tiền để có được bộ sưu tập này và tất nhiên em trai ông cũng không biết" - Terry Woodcock, một nhân viên của Unique Auctions cho biết.

Những kỷ vật của nhóm nhạc The Beatles bao gồm một chiếc đĩa than Hard Day's Night hiếm hoi có chữ ký của Fab Four, ban nhạc tưởng nhớ có trụ sở tại California bày tỏ lòng kính trọng với The Beatles, có giá trị lên đến 4.000 bảng Anh (hơn 120 triệu đồng).

6.000 truyện tranh cổ điển có Justice League America Number One được định giá 1.200 bảng Anh (36,2 triệu đồng) trong khi những cây đàn guitar có thể được bán với giá 10.000 bảng Anh (302 triệu đồng)/cây. Phiên đấu giá chính thức sẽ được diễn ra từ ngày 22-25/10.

(Nguồn: The Sun)