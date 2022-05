Xe ô tô cho gia đình 6 người: Nên chọn xe 7 chỗ nào với số tiền 1,1 tỷ đồng?

Câu hỏi: 1,1 tỷ thì mẫu xe SUV hay CUV 7 chỗ nào hợp lý nhất để đi gia đình 6 người?

(Hoàng Tùng, Hải Phòng)

Reviewer Kenz Nguyễn tư vấn: Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn chỉ rõ một số điểm nổi bật như sau về 2 dòng xe này: - SUV: Đặc điểm nổi bật là khung gầm rời, cách âm tốt, xe chắc. Bạn có thể đi theo kiểu cày cuốc, chở rất nặng mà không sợ ảnh hưởng đến chiếc xe. - CUV (Crossover): Hãy nhớ nó là 1 chiếc xe địa hình, nhưng sẽ nghiêng về khía cạnh phục vụ đô thị, khá êm ái và nhẹ nhàng nên nếu đi cày cuốc thì không hợp lắm. Do đó, hãy nghĩ kĩ về vấn đề này. Tiếp theo, tôi cần khẳng định với bạn 1 điều rằng, bạn sẽ không thể tìm được 1 chiếc xe xăng nào 1,1 tỷ mà đi 6 người thoải mái đâu. Đi máy xăng là phải chấp nhận chuyện nó không dễ chịu. Vậy thì tôi đặc biệt khuyên bạn nên lấy máy dầu. Và trong trường hợp này, Huyndai vẫn là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Huyndai tạo ra những cỗ máy dầu êm, sức mạnh tốt, độ nhạy tốt nữa. Với tất cả những yếu tố kể trên thì hiện giờ trong đầu tôi hiện ngay ra chiếc KIA Sorento. Lý do thì đơn giản thôi, nó giống y sì chiếc Santafe nhưng hệ thống treo lại tốt hơn và giá cũng đang rẻ hơn nữa. Cân nhắc nhé!

KIA Sorento

KIA Sorento là mẫu xe đầu tiên áp dụng toàn bộ công nghệ mới nhất về khung gầm, động cơ, hộp số và an toàn của Tập đoàn KIA và HYUNDAI.

KIA Sorento có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2011, đây hiện là mẫu SUV 7 chỗ quen thuộc với người tiêu dùng trong nước. Ngày 14/09/2020, KIA Sorento 2021 chính thức ra mắt khách hàng Việt với sự "lột xác" từ trong ra ngoài. Xe có tới 9 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ xăng và diesel.

Là mẫu xe thế hệ mới, từ khung gầm, động cơ cho đến thiết kế ngoại thất và nội thất. Kia Sorento (All New) được sinh ra cho những người thích cầm lái, mang đến trải nghiệm hứng khởi nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho cả gia đình hàng loạt tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS/EBD/BA; cân bằng điện tử; hỗ trợ khởi hành ngang dốc; đèn pha thích ứng; cảm biến đỗ xe trước/sau; camera lùi; camera 360 độ; cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh; cảnh báo va chạm phía trước; hỗ trợ giữ làn đường;...

Ở thế hệ mới nhất, từ ngoại hình đến nội thất của KIA Sorento 2022 đổi mới hoàn toàn, toát lên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại.

Đặc biệt, mẫu xe còn được trang bị hỗ trợ phanh chủ động tránh va chạm phía trước FCA sử dụng hệ thống radar thay vì camera được trang bị trên Santafe 2021. Lợi thế của hệ thống sử dụng radar phía trước giúp hỗ trợ nhận diện và phát hiện các nguy hiểm khi di chuyển ở tốc độ cao, hạn chế nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.

Nhìn chung, với nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ, Kia Sorento sẽ là lựa chọn phù hợp cho những quý ông hiện đại yêu thích xe SUV gầm cao nhưng vẫn sở hữu một diện mạo tinh thế, thể thao và sang trọng.

Bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm về xe KIA Sorento tại đây.

https://afamily.vn/xe-o-to-cho-gia-dinh-6-nguoi-nen-chon-xe-7-cho-nao-voi-so-tien-11-ty-dong-2022041917090355.chn