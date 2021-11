Xe máy đâm hàng loạt công nhân đi bộ qua đường, khoảnh khắc tai nạn khiến tất cả thất kinh

Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 21h11' tối ngày 8/11 vừa qua trên đoạn đường thuộc địa phận xã Tân Uyên (Bình Dương) và một phần diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

Xe máy đâm hàng loạt công nhân đi bộ qua đường, xem clip nhiều người -toát mồ hôi lạnh-

Theo người chia sẻ sự việc cho biết, thời điểm đó, nhóm công nhân của công ty trên địa bàn tan làm về nhà và hàng chục người cùng nhau đi bộ qua đường.

Đúng lúc này, một chiếc xe máy bất ngờ lao tới với tốc độ khá nhanh, tông hàng loạt công nhân. Cú đâm bất ngờ đã khiến nhiều người ngã văng xuống đường, may mắn tất cả đều không gặp phải chấn thương gì nghiêm trọng.

Xe máy đâm hàng loạt công nhân đang sang đường. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, những người xung quanh không khỏi hoảng hốt.

Ngay sau khi đăng tải, tình huống giao thông này đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn MXH. Đa số ý kiến đều cho rằng nhóm công nhân đã sang đường không đúng nơi quy định, bên cạnh đó, số khác cho rằng cũng do xe máy chạy khá nhanh và không chú ý quan sát nên mới dẫn đến hậu quả trên. Nguyên nhân vụ tai nạn bắt nguồn từ 2 phía đã dẫn tới va chạm, may may mắn là không để lại hậu quả lớn.

Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho nhiều người khi sang đường và tham gia giao thông.