Xe khách rớt xuống biển khi xuống phà để về đất liền ở Phú Quốc

Khoảng 5h30 sáng 7/9, một xe khách 46 chỗ lưu thông từ phường Dương Đông xuống bến phà Thạnh Thới, cảng Bãi Vòng, xã Hàm Ninh (Phú Quốc) để về đất liền, trong lúc xe vào khu vực chờ lên phà thì bất ngờ rớt xuống biển.

Xe khách 46 chỗ rớt xuống biển khi đang chuẩn bị xuống bến phà Thạnh Thới để về đất liền.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào lúc chiếc xe bị rớt xuống biển trời đang còn tối và mưa rất to, do tầm nhìn hạn chế nên lái xe đã sơ ý chạy quá đà khiến cả xe và người rơi xuống biển. Rất may, vào thời điểm xe rơi xuống biển trên xe không có khách chỉ có mình lái xe nên không gây thiệt hại về người.

2 xe cứu hộ đã được điều đến để cẩu xe khách 46 chỗ ngồi rơi xuống biển.

Khoảng 2 tiếng sau khi rơi xuống biển, chiếc xe đã được lực lượng cứu hộ trục vớt đưa về xưởng sửa chữa./.