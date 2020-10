Xe khách mất lái đâm vào dải phân cách, mẹ và con nhỏ 2 tuổi tử vong thương tâm

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 sáng nay (ngày 30/10), chiếc xe khách mang BKS: 37B-015.55 do tài xế Nguyễn Hoài Thanh (32 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển. Trên xe chở 12 người, khi lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xóm Trung Sơn, xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ tông vào dải phân cách.

Vụ tai nạn khiến chị Cự Y Chư (18 tuổi, trú xã Nà Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và con trai Sồng Đức Duy (2 tuổi) tử vong tại chỗ.

Hai người khác bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn, tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ đâm vào dải phân cách bên phải đường.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.