Xe khách chở người đi lễ chùa tông xe đầu kéo, hàng chục người thương vong

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc gần 5 giờ sáng hôm nay (16-3), xe khách mang BKS: 36B- 034.12 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc- Nam với tốc độ nhanh. Khi đi qua địa phận xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì bất ngờ tông vào sau đuôi xe đầu kéo mang BKS 37R-006.21.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách nát bét phần đầu. Một người trên xe khách bị tử vong tại chỗ. Khoảng 20 hành khách khác bị thương, được người sơ cứu và gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và các bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 20 người bị thương.

Trong đó, có nhiều người bị thương rất nặng.

Được biết các nạn nhân trong vụ tai nạn chủ yếu quê ở Thanh Hóa đi lễ chùa.

Giao thông trên quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A khéo dài.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Nghi Lộc và Đội CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản hành khách và điều tra vụ tai nạn.