Xe công nông đâm vào bàn tiệc tất niên trước cửa nhà dân, diễn biến sau đó khiến ai cũng ngán ngẩm

Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, vào thời điểm xảy ra sự cố, trước cửa nhà dân bên đường có đặt 2 bàn tiệc tất niên với sự tham gia của hơn chục người.

Xe công nông đâm vào bàn tiệc tất niên trước cửa nhà dân

Trong khi mọi người đang hăng say ăn uống, bất chấp quy định lấn chiếm lòng đường, không đảm bảo an toàn giao thông thì bất ngờ một chiếc xe công nông do không làm chủ được tốc độ đã đâm sầm vào một trong hai bàn tiệc này.

Hậu quả, những người tham gia ăn uống tại thời điểm đó bị ngã xuống đường, hoảng sợ tột độ. Tuy nhiên may mắn là không ai bị thương quá nghiêm trọng. Song, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người đã tới mắng chửi tài xế xe công nông rất thậm tệ, mặc dù bản thân họ cũng sai khi lấn chiếm vỉa hè, không đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Cảnh tượng hỗn loạn sau vụ va chạm

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc xen lẫn ngán ngẩm về hành động của cả hai bên. Bởi hai bên đều có lỗi sai, không thể bênh vực ai khi một bên thì lái xe ẩu, không làm chủ tốc độ, một bên thì bất chấp vị trí bàn tiệc đặt sai quy định, lấn chiếm lòng đường.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h tối ngày 28/1 vừa qua trên một đoạn đường qua khu dân sinh.

https://afamily.vn/xe-cong-nong-dam-vao-ban-tiec-tat-nien-truoc-cua-nha-dan-dien-bien-sau-do-khien-ai-cung-ngan-ngam-20220130100457271.chn