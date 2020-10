Xe bồn bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm báo tuần đường số 2, công an C08, công an huyện Thanh Hà, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương, đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đã điều xe cứu hỏa có mặt hiện trường xử lý xe cháy. Rất may không có thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đến gần 17h cùng ngày, tuyến đường đã thông trở lại.

Hiện, Phòng QLVH phối hợp với các lực lượng chức năng phối hợp xử lý sự việc.

Hiện trường vụ cháy