Xảy ra động đất 2,6 độ richter ở Quảng Ninh

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, vào 15 giờ 22 phút 10 giây (giờ Hà Nội) chiều qua (1/7), một trận động đất có độ lớn 2,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.151 độ vĩ Bắc, 107.077 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Quảng Ninh là nơi ghi nhận một số trận động đất nhẹ trong những năm qua. Nơi đây có đới đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên chạy qua. Đây là đới đứt gãy có phương tây bắc - đông nam, xuất phát từ địa phận Trung Quốc, chạy vào lãnh thổ Việt Nam ở khu vực Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và kéo dài đến tận đảo Cái Bầu, tỉnh Quảng Ninh (toàn bộ chiều dài QL4 nằm trong đới đứt gãy này). Trên địa phận Việt Nam, đứt gãy có chiều dài trên 250km.

Đây là đới đứt gãy có hoạt động địa chất mạnh trong thời gian gần đây. Trước đó vào cuối năm 2019 tại khu vực Trung Khánh, Cao Bằng và biên giới Việt – Trung ghi nhận một số trận động đất trên đới đứt gãy này. Trong đó, có hai trận động đất gây rung chấn cho cả Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Thời gian qua, tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cũng ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất, trong đó trận lớn nhất 4,9 độ richter gây hư hỏng, nứt nẻ một số công trình và khiến 2 trẻ mầm non bị thương nhẹ do rơi tấm trần thạch cao. Các trận động đất tại đây do hoạt động của đứt gãy Mường Tè (còn được gọi là đứt gãy Thượng Sông Đà) chạy qua. Đứt gãy này được nhận định sẽ hoạt động mạnh trong thời gian tới.