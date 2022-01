Xác minh vụ Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố quan hệ ngoài luồng với 2 phụ nữ

Ngày 22/12/2021, Thiếu tướng Trần Phú Hà- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 2762/QĐ-CAT-PX05, quyết định thụ lý giải quyết tố cáo liên quan đến một Phó trưởng Công an TP. Thanh Hóa bị tố có quan hệ ngoài luồng dẫn đến ly hôn người vợ cũ.

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Thanh Hoá liên quan đến Phó trưởng công an TP Thanh Hoá bị tố có quan hệ ngoài luồng.

Theo tố cáo của bà T.T.H. (trú TP Thanh Hóa) là vợ cũ của ông H.- Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, trong thời kỳ hôn nhân, ông H. đã có những mối quan hệ bất chính với 2 người phụ nữ dẫn đến hậu quả ly hôn.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giao cho Thanh tra Công an tỉnh có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo về Giám đốc Công an tỉnh.

Nội dung thụ lý giải quyết là “xác minh, kết luận nội dung tố cáo Thượng tá H. có quan hệ bất chính với 2 phụ nữ dẫn đến hậu quả ly hôn với bà T.T.H, vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm phẩm chất đạo đức của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân. Thời gian giải quyết tố cáo là 30 ngày, không kể ngày nghỉ theo quy định”.

Công an TP Thanh Hoá nơi ông H. công tác.

Trước đó, bà T.T.H có đơn gửi tới Công an tỉnh Thanh Hóa, tố cáo chồng cũ là Thượng tá H. có quan hệ bất chính với 2 phụ nữ trong thời gian hôn thú. Bằng chứng bà H. đưa ra là nhiều tin nhắn "yêu thương", nhạy cảm được cho giữa ông H. với nhân tình.



Được biết, bà T.T.H kết hôn với ông Thượng tá H vào năm 1992 và tới tháng 4/2021 thì ly hôn. Năm 2020, bà H. đã từng gửi đơn tới các cơ quan chức năng, tố cáo chồng mình có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, nhưng sau đó 8 ngày thì rút đơn.

