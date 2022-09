Xác minh vụ nữ sinh bị lừa gần 3 tỷ đồng

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đang thụ lý điều tra vụ một nữ sinh trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn.



Cụ thể, chị B.T.T.T (quê Đắk Nông) là sinh viên của một trường đại học ở Bình Dương trình báo rằng, trước đó chị này nhận cuộc gọi từ số máy lạ yêu cầu đến Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) để làm việc.

Đối tượng thông báo chị T. có liên quan đến một đường dây rửa tiền, đồng thời gửi cho chị này nhiều văn bản của Công an, Viện kiểm sát thể hiện chị T. là nghi can vụ án rửa tiền.

Sau đó, đối tượng yêu cầu chị T. chuyển tiền qua tài khoản để tiến hành kiểm tra, nếu không liên quan thì chúng sẽ chuyển trả lại. Đối tượng đề nghị chị T. tuyệt đối giữ bí mật thông tin, nếu người khác nghe thì sẽ rất nguy hiểm.

Chị T. âm thầm chuyển khoản nhiều đợt, tổng cộng số tiền gần 3 tỷ đồng vào hai tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, sau đó mọi kênh liên lạc với đối tượng bị mất, nghi bị lừa nên chị T. đến công an Bình Dương trình báo do đang học ở địa phương này. Dù tố bị lừa gần 3 tỷ đồng nhưng nạn nhân chưa chứng minh được số tiền từ đâu mà có.

Để làm rõ việc có hay không nữ sinh bị lừa tiền tỷ, công an đã thụ lý giải quyết.