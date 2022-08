Xác minh nhóm người đánh nữ chủ nhà ở Đắk Lắk ngất xỉu

Sáng 27/8, ông Cao Xuân Phụng, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) cho biết, Công an xã đã vào cuộc xác minh vụ hành hung xảy ra trên địa bàn khiến 1 phụ nữ ngất xỉu. Đến nay, công an đã lấy lời khai được một bên, còn phía người phụ nữ bị đánh ngất xỉu chưa thể làm việc do đang điều trị.



Người đàn ông giữ cửa, không cho người khác vào can ngăn. Ảnh cắt clip

Trước đó, chiều 25/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh một nhóm người (gồm 1 đàn ông và 2 phụ nữ) đến nhà 1 người khác lời qua tiếng lại. Sau đó, hai phụ nữ lao vào túm tóc, đánh đấm nữ chủ nhà, còn người đàn ông khóa giữ cửa, không cho người khác can ngăn.



Người đàn ông liên tục sỉ vả, "cổ vũ" người của mình đánh nữ chủ nhà. Ảnh cắt clip

Chưa dừng lại đó, người đàn ông đứng “cổ vũ” cho 2 phụ nữ tấn công chủ nhà. Một hồi sau, một thiếu nữ trong nhà lao ra can ngăn thì bị nhóm người kia đánh, túm tóc. Sự việc chỉ dừng lại khi nữ chủ nhà ngất xỉu.



Đoạn clip được chia sẻ trên mạng khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Thiếu nữ áo xanh vào can ngăn cũng bị đánh tới tấp. Ảnh cắt clip

Chủ tịch xã Hòa Tiến cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung trên phải chờ phía công an làm việc, kết luận. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin ban đầu, ông Phụng cho hay, xuất phát từ việc con của 2 gia đình này có mâu thuẫn với nhau.

Trước đó, con của hai gia đình này là nữ sinh đang học cấp 2 cũng xô xát ngay trước cổng trường.



Sự việc chỉ dừng lại khi nữ chủ nhà bị ngất xỉu, nằm bất động. Ảnh cắt clip

“Dù như thế nào cũng không thể đánh người như vậy. Quan điểm của chính quyền là xử lý nghiêm vụ việc này”, ông Phụng nói.