Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe chở dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Liên quan đến vụ xe chở dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Trung Lương - TPHCM, sáng nay ngày 5/5, Chi cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV cho hay, tài xế xe tải khai nguyên nhân ban đầu là do bố thắng bánh xe sau bị kẹt nên đã gây ra hỏa hoạn dữ dội.

Hiện trường vụ cháy

Cũng theo Cục Quản lý đường bộ IV, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 900 m2 mặt đường. Dự kiến trong hôm nay, công nhân sẽ tiến hành sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, chiếc xe tải chở dầu nhớt mang biển số 65C-023.42 do tài Nguyễn Hoàng Thương điều khiển khi đang đi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng về miền Tây đến đoạn qua ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An) thì bất ngờ bốc cháy.

Vụ cháy bùng phát nhanh chóng và tạo nên cột khói cao hàng chục mét khiến ai nấy hoảng loạn.

Phát hiện xe cháy, tài xế lái xe vào làn dừng khẩn cấp đồng thời tung cửa tháo chạy. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội do có nhớt từ xe kéo lửa lan ra, đe dọa đến các phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

Vụ cháy khiến giao thông trên cao tốc tê liệt, mặt đường hư hỏng, hàng chục mét taluy sắt giữa làn cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

