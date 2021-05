Xác định danh tính 3 nữ sinh 13 tuổi bị sóng biển cuốn trôi mất tích ở Nam Định

Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 12/5, một nhóm học sinh lớp 7 gồm 18 em trú tại xã Giao An (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) tới khu vực cống số 8 (địa bàn giáp ranh giữa xã Giao Long và Bạch Long, huyện Giao Thủy) chơi. Sau đó, một số em xuống rửa chân thì bị sụt cát và sóng cuốn 5 em.

Nghe tiếng tri hô, anh Trần Văn Tuệ (1989, trú tại xóm 22, xã Giao Long) đã nhanh chóng cứu được 2 em Trần H.G. (SN 2008, trú tại xóm 4 xã Giao An) và Phạm Th.X.(SN 2008, trú xóm 3 xã Giao An).

Còn 3 học sinh mất tích được xác định gồm Nguyễn Thị B.Ng., Trần Thị Ph.Th. (SN 2008, xóm 3 xã Giao An), Đào Thị Ng.Y. (sinh năm 2008, trú xóm 4 xã Giao An).

Nguồn tin trên tờ Giáo dục&Thời đại cho biết, hiện Đồn biên phòng Quất Lâm đang phối hợp Công an huyện Giao Thuỷ, chính quyền và công an các xã Giao Long, Bạch Long, Giao An cùng ngư dân tiếp tục tiến hành tìm kiếm 3 học sinh mất tích nói trên.