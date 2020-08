Truy nã đặc biệt bệnh nhân trốn cách ly ở Nam Định vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Nam Định phát đi lệnh truy nã đặc biệt đối với Khương Quốc Tuấn (SN 1983, trú TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) - là cựu cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Nam Định về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Sau khi bị cơ quan công an khởi tố về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", ngày 27/8, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi ở (số 108 Nguyễn Văn Cừ, xã Lộc An, thành phố Nam Định), hiện không rõ y đã đi đâu.

Bất kỳ ai phát hiện Tuấn đều có quyền bắt hoặc gọi điện cho cơ quan công an.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho phòng PC04, địa chỉ 117 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định theo số điện thoại: 0692741332.

Lệnh khởi tố

Trước đó, UBND TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc truy tìm công dân Bùi Tiến Hà (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thi (TP. Nam Định - sau đó được làm rõ tên thật là Khương Quốc Tuấn), nơi ở trước khi về nước là TP. Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tế - Bệnh viện số 1.

Tháng 11/2019, công dân này nhập cánh trái phép sang An Huy (Trung Quốc) theo đường tiểu ngạch Lạng Sơn. Khi sang Trung Quốc, Hà làm việc tại nhà và không tiếp xúc với người ngoài.

Người đàn ông này bỏ trốn

Theo điều tra dịch tễ, ngày 13/8/2020, Hà nhập cảnh trái phép và bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ bàn giao cho khu cách ly y tế tập trung Công ty Centerway để thực hiên biện pháp cách ly y tế theo suy định.

Ngày hôm sau, công dân này có biểu hiện ho, sốt, tức ngực và chuyển vào Bệnh viện số 1 điều trị theo dõi. Trong quá trình điều trị, theo dõi, Hà được cơ quan y tế lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 vào 15/8.

Tuy nhiên, vào khoảng 14h30 chiều 24/8, công dân này đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1 (TP. Móng Cái), tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Do dó, TP. Móng Cái yêu cầu công an thành phố, Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, Bệnh viện số 1, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện rà soát, truy tìm tung tích công nhân nói trên; đồng thời thông tin cho Công an TP. Nam Định về công dân Hà bỏ trốn khỏi khu cách ly để phối hợp tìm kiếm...