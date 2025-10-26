WinMart mang trải nghiệm tiêu dùng hiện đại đến “Siêu Hội chợ 6 Nhất”

Hội chợ Mùa thu do Bộ Công Thương chủ trì, diễn ra từ 25/10 đến 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội). Với quy mô hơn 130.000 m², gần 3.000 gian hàng và dự kiến thu hút đến 500.000 lượt khách/ngày, sự kiện được ví là "Siêu Hội chợ 6 Nhất": Quy mô lớn nhất – Không gian hiện đại nhất – Sản phẩm phong phú nhất – Chất lượng cao nhất – Hoạt động hấp dẫn nhất – Ưu đãi tốt nhất.

Lan tỏa lối sống hiện đại, tôn vinh đặc sản địa phương

Tại phân khu "Thu Thịnh Vượng" – "trái tim" của Hội chợ, không gian siêu thị WinMart được tái hiện trên diện tích gần 200m², quy tụ các sản phẩm được người tiêu dùng Việt tin yêu. Tại đây, WinMart giới thiệu hơn 20.000 nhu yếu phẩm có mặt trong đời sống hằng ngày của hàng chục triệu gia đình Việt Nam như thực phẩm, hàng tiêu dùng cùng nhiều mặt hàng khác như đồ uống, bánh kẹo và hóa mỹ phẩm.

Điểm nhấn đặc biệt tại gian hàng là khu vực thực phẩm tươi sống được bày trí bắt mắt với các thương hiệu chất lượng cao như rau củ quả WinEco chuẩn VietGAP/GlobalGAP/Organic, thịt ủ mát MEATDeli chuẩn châu Âu. Bên cạnh đó, WinMart giới thiệu không gian mua sắm các sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), nơi tôn vinh giá trị của hàng Việt địa phương. Khách tham quan có cơ hội khám phá và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền như hạt điều rang củi Hải Bình, bún gạo Nàng Hương, cà pháo muối Tâm Đức… Tất cả những sản phẩm này đồng thời được bày bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị WinMart trên toàn quốc. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá giá trị nông sản Việt đến đông đảo người tiêu dùng.

Với không gian bài trí hiện đại, tiện nghi cùng đa dạng hoạt động trải nghiệm tại Hội chợ Mùa thu, WinMart hướng đến lan tỏa trải nghiệm mua sắm Hiện đại - Chất lượng - Tiện lợi để mọi người Việt Nam đều tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc Vận hành WinCommerce Miền Bắc cho biết: "Tham gia Hội chợ Mùa thu, WinMart một lần nữa khẳng định sứ mệnh mang lối sống hiện đại đến với 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Là cầu nối cung ứng nhu yếu phẩm chất lượng cao trong không gian mua sắm văn minh, tiện lợi, WinMart mong muốn góp phần vào quá trình hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển hiện đại của Việt Nam."

Thương hiệu bán lẻ Việt phủ sóng 4.500 điểm bán, phục vụ 32 triệu lượt khách mua sắm mỗi tháng

Tại hệ thống WinMart/WinMart /WiN, các sản phẩm đều được kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ với quy định nghiêm ngặt từ khâu đầu vào, kho trung chuyển đến điểm bán. Người tiêu dùng được tiếp cận mô hình bán lẻ chuẩn mực và yên tâm về chất lượng hàng hóa. Trong 11 năm phát triển, WinMart/WinMart đã vươn lên là chuỗi bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất Việt Nam với gần 4.500 điểm bán trên toàn quốc, phục vụ khoảng 32 triệu lượt khách mua sắm mỗi tháng và sở hữu hơn 11 triệu khách hàng hội viên.

Sự mở rộng nhanh chóng của WinMart/WinMart trên cả nước không chỉ tạo thêm tiện ích, mà còn góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng. Người dân dần quen với việc mua hàng trong không gian hiện đại, giá niêm yết, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ. Đây không chỉ là sự thay đổi trong thói quen sử dụng dịch vụ, mà còn là một bước tiến lớn trong hành trình hiện đại hóa tiêu dùng của Việt Nam – được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp nội như WinCommerce.

WinMart không chỉ là chuỗi bán lẻ hiện đại có độ phủ lớn nhất với hiện diện tại 34 tỉnh thành, mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hạ tầng tiêu dùng quốc gia. Cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái Masan, WinCommerce sở hữu lợi thế logistics từ công ty SUPRA – hệ thống vận hành hiện đại giúp tối ưu tốc độ cung ứng, giảm chi phí trên mỗi sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh dài hạn. Từ đó, WinMart kết nối hàng chục triệu hộ gia đình với sản phẩm thiết yếu, dịch vụ chất lượng cao và phong cách sống tiện nghi, hiện đại hướng đến 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Theo Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045", Việt Nam đặt mục tiêu tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 85%. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các thương hiệu bán lẻ quy mô lớn như WinMart mang ý nghĩa chiến lược: không chỉ giữ thị phần cho doanh nghiệp Việt, mà còn góp phần hiện đại hóa hạ tầng tiêu dùng quốc gia, kết nối hàng chục triệu hộ gia đình với sản phẩm thiết yếu, dịch vụ chất lượng cao.

WinCommerce vận hành hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart /WiN và là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) - một trong những doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

