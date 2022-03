Will Smith - Tài tử vừa đấm MC trên sân khấu: Ngoài đời dạy con cực hay, tuyên bố không bao giờ đụng vào thứ này của đám trẻ

Nóng nhất lúc này là vụ việc nam tài tử Will Smith lên sân khấu đánh Chris Rock ở lễ trao giải Oscar 2022, sáng 28/3 (giờ Hà Nội). Được biết, Chris Rock đảm nhận vai trò giới thiệu đề cử và công bố người thắng giải "Phim tài liệu hay nhất". Trên sân khấu, anh chọc cười khán giả, nói không thể chờ đợi Jada Pinkett Smith đóng vai chính trong Nữ chiến binh quả cảm 2, bởi cô đang cạo trọc đầu giống tạo hình nhân vật G.I. Jane.

Ngay sau đó, Will Smith đã tiến lên sân khấu đánh thẳng vào mặt Chris Rock. Khi trở lại chỗ ngồi, Will Smith nói: "Bỏ tên vợ tôi khỏi cái miệng thối tha của anh". Vụ việc đã khiến cái tên Will Smith nóng nhất mạng xã hội ngay lúc này.

Will Smith lên sân khấu đánh Chris Rock ở lễ trao giải Oscar 2022.

Được biết, ngoài đời nam tài tử kết hôn với bà xã Jada Pinkett Smith vào năm 1997 và có 2 con chung Jaden và Willow. Ngoài ra anh có 1 người con trai tên Trey với vợ đầu Sheree Zampino. Ngoài những phút giây nóng tính, Will Smith gây ấn tượng với khán giả bởi tài năng diễn xuất, và hơn hết là hình ảnh một ông bố cực kỳ tâm lý trong việc dạy con.

Cho con không gian riêng, luôn tôn trọng quyền riêng tư của con

Vợ chồng Smith dạy các con tự lập từ sớm. Cả hai không can thiệp vào những thứ mang tính cá nhân, đặc biệt là điện thoại di động, phòng ngủ.

"Dù các con sống trong nhà mình, nhưng khi cho bọn trẻ ra ngủ riêng, có nghĩa rằng đó là không gian riêng của nó. Hai con tôi hoàn toàn có quyền làm mọi thứ chúng muốn. Điều cha mẹ cần làm là phải dạy con chịu trách nhiệm về những quyết định sai lầm của chính mình", ông bà Smith từng trả lời phỏng vấn.

Được biết, những đứa trẻ nhà Smith có toàn quyền quyết định với cơ thể mình, từ việc lựa chọn quần áo, trang phục... Will Smith và vợ cũng không đụng vào điện thoại - thứ mang tính riêng tư - của con. Cặp vợ chồng nổi tiếng cho các con cơ hội để phát triển chính mình.

Vợ chồng Will Smith và các con.

Bên cạnh đó, Will Smith và Jada Pinkett Smith cho rằng cần có sự đối xử cân bằng để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thực sự phát triển. Cách nuôi dạy con của Will Smith là đối xử với các con của mình với sự tôn trọng tối đa và trò chuyện như những người trưởng thành.

"Chúng tôi tôn trọng con cái theo cách chúng tôi sẽ tôn trọng bất kỳ người nào khác. Chúng tôi cũng nói chuyện với con cái như những người trưởng thành để chúng hiểu được cách đối xử với bất kỳ ai trong xã hội này, đều bắt nguồn từ sự tôn trọng", Will Smith thẳng thắn chia sẻ quan điểm dạy con của mình.

Sử dụng "vòng tròn an toàn" để con có thể tất cả mọi điều với bố mẹ

Khi những các con lớn lên, chúng trở nên dè dặt hơn trong việc chia sẻ mọi khía cạnh của cuộc sống với cha mẹ mình. Cho dù lý do là vì các con cảm thấy không cần thiết hay khó khăn khi phải nói chuyện với bố mẹ hoặc các con muốn tìm kiếm sự độc lập cho bản thân thì bố mẹ vẫn cần được biết những điều các con đã làm. Để đảm bảo rằng các con cảm thấy thoải mái nhất khi nói chuyện với bố mẹ và khuyến khích sự trung thực trong những cuộc trò chuyện, Will và vợ đã thiết lập một vòng tròn an toàn trên mạng dành cho mọi người trong nhà.

"Các con hoàn toàn có thể nói về mọi thứ các con đã làm thông qua vòng tròn an toàn và con sẽ không gặp phải rắc rối nào từ bố mẹ. Quy tắc là nếu chúng tôi phát hiện ra sau vòng tròn an toàn đó, có điều gì các con còn giấu giếm, chắc chắn chúng sẽ gặp rắc rối to", Will chia sẻ về quy tắc thiết lập những cuộc trò chuyện với các con ở nhà.

Vòng tròn an toàn ở đây có thể hiểu là một nhóm chat bí mật trên mạng xã hội mà ở đó chỉ có các thành viên trong gia đình có thể trao đổi với nhau.

Thay vì trừng phạt, để con tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình

Trừng phạt con cái vì những lỗi lầm của chúng là một chủ đề phức tạp và gây tranh cãi với tất cả các bậc phụ huynh. Mỗi người sẽ có một lựa chọn và quyết định riêng cho từng tình huống khác nhau dựa trên hành động của con ở thời điểm đó. Nhưng nhà Smith thì chỉ có một cách lựa chọn cho tất cả các tình huống đó là không trừng phạt mà thay vào đó để con tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

"Tôi muốn cho các con cơ hội phạm sai lầm và tự học cách sửa chữa và đặt ra ranh giới cho chính mình. Mọi người đều phạm sai lầm, điều quan trọng là bài học mà chúng ta nhận được sau đó sẽ giúp chúng ta không lặp lại những sai lầm tương tự nữa" - Jada Pinkett Smith chia sẻ.

https://afamily.vn/will-smith-tai-tu-vua-dam-mc-tren-san-khau-ngoai-doi-day-con-cuc-hay-tuyen-bo-khong-bao-gio-dung-vao-thu-nay-cua-dam-tre-20220328112535106.chn