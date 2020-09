Will - Cường Seven phấn khích khi gặp "Hà Anh Tuấn phiên bản 17 tuổi"

Tối 6/9, tập 1 của chương trình "Thần Tượng Bóng Rổ" mùa đầu tiên đã chính thức lên sóng. Là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng bóng rổ đầu tiên ở Việt Nam, "Thần Tượng Bóng Rổ" đã thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ yêu thích bóng rổ nói riêng và các bộ môn thể thao nói chung ngay từ những ngày đầu casting.

Từ 10 trường THPT trên địa bàn TP.HCM có phong trào bóng rổ nổi bật, các thí sinh sẽ trải qua vòng loại với nhiều tiêu chí như hình thể, các kỹ năng bóng rổ cơ bản để chọn ra 34 thí sinh xuất sắc nhất. Lọt vào vòng trong, 34 thí sinh sẽ được chia làm 2 đội, bước vào giai đoạn huấn luyện cả về chuyên môn bóng rổ lẫn yếu tố để trở thành một thần tượng. Thông qua các thử thách và những trận đấu sống còn, các thí sinh sẽ bị loại dần và cuối cùng chỉ còn lại 5 người xuất sắc nhất tranh tài để tìm ra Quán quân.

Cường Seven.

Will.

Đồng hành với các thí sinh sẽ là 2 mentor Will 365 và Cường Seven – 2 nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả biết đến. Phụ trách chuyên môn sẽ là 2 cựu tuyển thủ quốc gia, gồm "huyền thoại" Chong Paul - hiện là huấn luyện viên đội tuyển TP.HCM, cùng huấn luyện viên Thiên Sơn - đang nắm vai trò dẫn dắt đội tuyển bóng rổ trẻ TP.HCM. Bắt cặp với HLV Chong Paul, Cường Seven sẽ đối đầu với đội của Will - HLV Thiên Sơn để tìm ra gương mặt sáng giá nhất.

Ở ngôi trường đầu tiên - THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thí sinh nhận được nhiều sự chú ý nhất là Trần Huỳnh Khương bởi anh chàng có thần thái nổi bật hơn so với bạn bè xung quanh và vẻ ngoài khá giống nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Tiến về phía các mentor và HLV, Huỳnh Khương khiến Will đặc biệt chú ý vì mang giày màu hồng.

Nhìn xem Huỳnh Khương có giống Hà Anh Tuấn không nào.

Khi biết Huỳnh Khương chơi bóng rổ gần 10 năm, Will cực kì phấn khích. Nam ca sĩ còn liệt kê ra những điểm giúp Huỳnh Khương giống như phiên bản 17 tuổi của Hà Anh Tuấn như mái tóc lãng tử, đeo kính, góc nghiêng hao hao...

Thế nhưng, chưa phấn khích được bao lâu, Will và HLV Thiên Sơn nhiều lần "méo mặt" vì các thí sinh đều thật thà thừa nhận bản thân yêu thích HLV Chong Paul. "Tan vỡ trái tim", Will đứng dậy và rủ HLV Thiên Sơn ra về vì "ở đây làm gì nữa" khiến các thí sinh bật cười. Trải qua các phần thi kỹ năng và 1 đấu 1, Huỳnh Khương và Thế Kiệt là 2 thí sinh giành được tấm vé đi tiếp.

Những hình ảnh trong buổi tuyển chọn.

Sang đến trường THPT Nguyễn Khuyến, các tài năng bóng rổ tiếp tục khiến các mentor và HLV thích thú vì những câu chuyện của mình. Chẳng hạn như anh chàng Hoàng Long, dù mới học cấp 3 nhưng suy nghĩ lại già dặn hơn tuổi khi liệt kê sau đam mê bóng rổ là mong muốn có một gia đình hạnh phúc.

Trước thắc mắc của Will và Cường Seven, Hoàng Long cho biết khi trưởng thành, ai cũng sẽ tất bật với công việc nên khi về nhà cần có một điểm tựa. Chia sẻ của cậu học sinh cấp 3 làm Will phải thốt lên kinh ngạc vì suy nghĩ trưởng thành, già hơn tuổi. Cũng trong buổi thi đấu, anh chàng còn có bạn gái đi theo cổ vũ. Sau cùng, dù rất cố gắng và nhiệt tình nhưng không có thí sinh nào của trường THPT Nguyễn Khuyến được lựa chọn.

Tại ngôi trường thứ 3 của vòng casting, Phạm Brian - mang 2 dòng máu Việt Nam và Phillippines, là thí sinh được chú ý với câu chuyện cố gắng theo đuổi đam mê. Mặc dù có bố là vận động viên bóng rổ và bản thân cũng chơi bóng rổ từ nhỏ nhưng Phạm Brian không được mẹ ủng hộ vì mong muốn con mình có công việc ổn định, đồng thời lo sợ nếu con trai chơi bóng rổ mà gặp chấn thương sẽ mất hết tương lai.