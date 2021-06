WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Sinovac

Đây là loại vaccine COVID-19 thứ hai do Trung Quốc phát triển được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, sau vaccine của Sinopharm. Quyết định trên của WHO sẽ mở đường cho vaccine thứ hai của Trung Quốc được sử dụng tại các nước nghèo theo cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX). Các loại vaccine COVID-19 đã được WHO phê duyệt gồm vaccine của Pfizer- BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson.

Theo thông báo của WHO, vaccine hai liều của Sinovac được phép sử dụng trong sáng kiến COVAX, chương trình cung cấp vaccine cho nhiều quốc gia có thu nhập thấp. Đến nay, mới chỉ có các loại vaccine từ AstraZeneca và Pfizer- BioNTech đang tham gia vào chương trình COVAX. Hiện chưa có thông tin cụ thể về số liều vaccine Sinovac sẽ tham gia vào sáng kiến COVAX.



Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, vaccine Sinovac an toàn và hiệu quả với các yêu cầu bảo quản đơn giản hơn, do đó loại vaccine này phù hợp sử dụng ở các quốc gia có khí hậu khắc nghiệt.

Vaccine Sinovac đã được sử dụng ở 22 quốc gia trên thế giới. (Ảnh: AP)

Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược của WHO (SAGE) cho biết, vaccine của Sinovac đạt hiệu quả trong các thử nghiệm ở giai đoạn 3 dao động từ 51% đến 84%. WHO cho biết, vaccine này này đã ngăn ngừa được bệnh COVID-19 diễn tiến nghiêm trọng và 100% người tham gia thử nghiệm không phải nhập viện điều trị.



WHO khuyến cáo sử dụng vaccine của Sinovac cho người từ 18 tuổi trở lên, hai liều cách nhau từ 2 - 4 tuần. Không có giới hạn độ tuổi cao hơn vì các dữ liệu cho thấy, vaccine này có hiệu quả bảo vệ ở người cao tuổi.

Trước đó, vaccine của hãng Sinopharm là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên không phải của một hãng dược phương Tây được WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vào ngày 7/5. Đây cũng là hai loại vaccine ngừa COVID-19 chủ chốt của Trung Quốc, đã được tiêm cho hàng trăm triệu người nước này và một số quốc gia khác.

Tháng 5/2021, Indonesia cho biết, nghiên cứu của họ trên 120.000 nhân viên y tế được tiêm cho thấy, vaccine Sinovac có hiệu quả 94% trong việc ngăn ngừa các bệnh có triệu chứng.

Sinovac cho biết, hãng đã cung cấp hơn 600 triệu liều vaccine ở Trung Quốc và các nước khác vào cuối tháng 5, hơn 430 triệu liều trong số này đã được sử dụng. Theo hãng tin AFP, loại vaccine này đã được sử dụng ở 22 quốc gia trên thế giới, bao gồm Brazil, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

(Theo Deutsche Welle)