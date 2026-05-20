Vật tư y tế được xếp bên trong kho của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nairobi, Kenya, ngày 18/5/2026. (Ảnh: AP)

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông “rất lo ngại” về quy mô và tốc độ lây lan của đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo).

Theo ông Tedros, từ khi đợt dịch mới bắt đầu, CHDC Congo đã ghi nhận ít nhất 500 ca nghi mắc Ebola và 130 ca tử vong nghi liên quan. Trong đó, 30 ca đã được xác nhận tại tỉnh Ituri, phía Đông Bắc nước này. Uganda cũng ghi nhận 1 ca mắc và 1 ca tử vong tại thủ đô Kampala, trong khi 1 công dân Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính và đã được chuyển đến Đức.

Phát biểu trước các thành viên Đại hội đồng Y tế Thế giới đang nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Tedros cho biết những con số này có thể thay đổi khi các hoạt động thực địa được mở rộng, bao gồm tăng cường giám sát, truy vết tiếp xúc và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Rạng sáng 17/5, ông Tedros đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC), mức cảnh báo cao nhất của WHO đối với một sự kiện y tế có nguy cơ lan rộng ra nhiều quốc gia. Ngày 19/5, ông nói đây là lần đầu tiên một Tổng Giám đốc WHO đưa ra tuyên bố PHEIC trước khi triệu tập ủy ban khẩn cấp.

WHO dự kiến triệu tập ủy ban khẩn cấp trong ngày 19/5 để tư vấn các khuyến nghị kiểm soát dịch. Ông Tedros cho biết các ca bệnh xuất hiện tại khu vực đô thị là điều đáng lo ngại, do virus thường dễ lây lan hơn trong môi trường đông dân cư. Các ca mắc trong nhóm nhân viên y tế cũng cho thấy nguy cơ lây lan tại phòng khám và bệnh viện.

Tỉnh Ituri, nơi ghi nhận phần lớn ca bệnh, đang trong tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Theo ông Tedros, xung đột tại khu vực này đã gia tăng từ cuối năm 2025 và leo thang mạnh trong 2 tháng qua, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và hơn 100.000 người mới phải rời bỏ nhà cửa.

Ebola lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Bệnh có thể gây sốt cao, nôn mửa, xuất huyết bên trong và bên ngoài cơ thể. Theo WHO, tỷ lệ tử vong trung bình của Ebola vào khoảng 50%, nhưng từng dao động từ 25% - 90% trong các đợt bùng phát trước đây.