WHO lên tiếng về biến chủng mới với 46 đột biến được phát hiện ở Pháp và nguy cơ xuất hiện các biến thể nguy hiểm hơn

Theo Bloomberg, tại một cuộc họp báo hôm 4/1 ở Geneva, Thụy Sĩ, Abdi Mahamud, quản lý sự cố của WHO, cho biết biến chủng "đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi". Tuy nhiên, ông cũng cho biết "loại virus này có nhiều cơ hội lây nhiễm".



Chủng mới, được đặt tên là "biến thể IHU" hoặc B.1.640.2, lần đầu tiên được ghi nhận chính thức ở Pháp vào tháng trước. Ít nhất đã có 12 trường hợp nhiễm biến thể IHU và được cho là có liên quan đến du lịch đến quốc gia châu Phi Cameroon. C

Biến chủng mới có 46 đột biến. Các chuyên gia y tế lo ngại mặc dù không lây lan nhanh chóng nhưng nó có thể có khả năng kháng vắc xin tốt hơn các biến chủng hiện có, đặc biệt là khi so sánh với biến thể Omicron. Các nhà khoa học cho rằng "hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra suy đoán về các đặc điểm virus, dịch tễ hoặc lâm sàng của biến chủng IHU dựa trên 12 trường hợp nhiễm bệnh".

Các nhà khoa học cho biết biến chủng mới có sự khác biệt về gene so với B.1.640, biến chủng từng được phát hiện ở Congo vào tháng 9 năm ngoái. Các xét nghiệm cho thấy chủng mới mang đột biến E484K được cho là có khả năng kháng vaccine cao hơn. Ngoài ra, biến chủng này cũng có đột biến N501Y - lần đầu tiên được nhìn thấy trên biến chủng Alpha - khiến các chuyên gia tin rằng có thể làm cho virus dễ lây lan hơn.

Cho đến hiện tại, biến chủng IHU vẫn đang được WHO điều tra. Nếu nó thực sự là một nguy cơ nghiêm trọng thì sẽ được tuyên bố là một "biến thể đáng quan tâm".

Nhà virus học Của Đại học Hoàng gia London, Tiến sĩ Tom Peacock, một trong những người đầu tiên gióng lên hồi chuông cảnh báo về biến thể Omicron vào cuối năm 2021, cho rằng biến thể IHU thực sự có trước Omicron và nó "không phải là một biến thể đáng lo ngại vào thời điểm này".

Thử nghiệm của các nhà khoa học Pháp đã tìm thấy IHU mang đột biến N501Y - đột biến có trong biến thể Alpha. Các chuyên gia y tế tin rằng vì mang đột biến này mà IHU có thể dễ lây truyền hơn. Biến thể IHU cũng mang đột biến E484K, có khả năng có nghĩa là nó có khả năng kháng vắc xin cao hơn.

Cũng trong ngày 4/1 vừa qua, WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn.

Quan chức cấp cao thuộc Văn phòng WHO khu vực châu Âu, bà Catherine Smallwood, thận trọng cho rằng tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 gia tăng có thể gây hậu quả. Bà nêu rõ: "Omicron càng lây lan rộng, biến thể này càng nhân lên nhiều hơn và càng có khả năng tạo ra một biến thể mới. Hiện Omicron có thể gây tử vong ít hơn một chút so với biến thể Delta, song không ai dám chắc biến thể tiếp theo có thể gây ra điều gì".

WHO cũng lưu ý tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện do nhiễm Omicron không cao bằng Delta, song nhìn chung Omicron vẫn có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn do số ca mắc tăng vọt. Cụ thể, bà Smallwood cho rằng khi số ca tăng đáng kể, số ca mắc bệnh nặng cũng có thể cao hơn, kéo theo nguy cơ phải nhập viện và có thể tử vong.

