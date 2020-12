WHO khởi động chiến dịch hỗ trợ 100 triệu người từ bỏ thuốc lá

Đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu người sử dụng thuốc lá thừa nhận rằng, họ muốn bỏ thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố một nghiên cứu cho thấy, những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 cao hơn. Chiến dịch "Cam kết bỏ thuốc lá" do WHO phát động sẽ hỗ trợ ít nhất 100 triệu người khi họ cố gắng từ bỏ thuốc lá thông qua cộng đồng những người cai thuốc.

Chiến dịch "Cam kết bỏ thuốc lá" của WHO sẽ giúp tạo ra môi trường lành mạnh hơn, có lợi cho việc bỏ thuốc lá bằng cách ủng hộ các chính sách cai thuốc lá mạnh mẽ; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cai nghiện; nâng cao nhận thức về các chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá và trao quyền cho người sử dụng thuốc lá thực hiện các nỗ lực bỏ thuốc lá thành công thông qua những sáng kiến "bỏ thuốc lá và chiến thắng".

Bỏ thuốc lá được coi là một thách thức, đặc biệt trước những căng thẳng xã hội và kinh tế gia tăng do hậu quả của đại dịch COVID-19. Trên toàn thế giới, có khoảng 780 triệu người nói rằng họ muốn bỏ thuốc lá, nhưng chỉ 30% trong số họ có quyền truy cập vào các công cụ có thể giúp họ làm như vậy.

Chiến dịch của WHO sẽ hỗ trợ ít nhất 100 triệu người khi họ cố gắng từ bỏ thuốc lá.

Để tạo môi trường thuận lợi cho việc bỏ thuốc lá, WHO đã làm việc với các đối tác và quốc gia trên toàn cầu để thực hiện những biện pháp kiểm soát thuốc lá nhằm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá một cách hiệu quả. WHO cùng với các đối tác sẽ tạo ra và xây dựng các cộng đồng kỹ thuật số, nơi mọi người có thể tìm thấy sự hỗ trợ xã hội mà họ cần. Trọng tâm sẽ là các quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao. Nhiều công ty hàng đầu thế giới đã tham gia hỗ trợ WHO thực hiện chiến dịch này, trong đó có Amazon, Facebook, WhatsApp hay Google.

WHO đã công bố một bản tóm tắt khoa học vào đầu năm 2020 cho thấy, những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 cao hơn. Thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và tiểu đường. Bên cạnh đó, những người sống với những điều kiện này dễ bị COVID-19 nghiêm trọng hơn.