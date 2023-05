WHO giải thích vì sao chưa thể coi COVID-19 là cúm mùa

Chiều 8-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và Bộ Y tế đã gặp gỡ báo chí thông tin về các biện pháp ứng phó với COVID-19 sau khi WHO chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của COVID-19.



Nói về lý do WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO Việt Nam, cho biết hiện nay tình trạng thích ứng với COVID-19 đã trở nên tốt hơn rất nhiều, số ca mắc và tử vong đều giảm.

Bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

"Tuy nhiên, khi mà WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu không có nghĩa COVID-19 không còn là mối đe dọa hay là COVID-19 đã trở nên ít nguy hiểm hơn. Chúng ta không được mất cảnh giác với COVID-19" - đại diện WHO nhấn mạnh.



COVID-19: Hạ cấp quản lý có chiến lược

Trả lời câu hỏi có nên coi COVID-19 là cúm mùa hay không, bà Angela Pratt cho biết có những điểm tương đồng giữa cúm mùa và COVID-19. Tuy nhiên vẫn không thể coi COVID-19 như cúm mùa.

"Thứ nhất COVID-19 không theo mùa. Cúm mùa thường vào mùa đông nhưng COVID-19 ở nhiều quốc gia không hề theo mùa, có thể lây lan ở bất cứ loại thời tiết nào. Thứ 2, COVID-19 vẫn còn là bệnh mới mẻ đối với chúng ta. Chúng ta mới có 4 năm làm quen với COVID-19 trong khi đó các nhà khoa học trên thế giới đã có hàng thập kỷ nghiên cứu về cúm mùa, về các hành vi của virus, về các loại hình bệnh tật…"- đại diện WHO giải thích.

Với những lý lẽ này, đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng hiện còn quá sớm để coi COVID-19 như là căn bệnh cúm mùa. "Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa, WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhưng không phải chúng ta chấm dứt đại dịch COVID-19"- bà Angela Pratt nói.



Đại diện WHO và Bộ Y tế chia sẻ thông tin về tình hình dịch COVID-19

Đại diện WHO cũng khuyến cáo, dù miễn dịch trong cộng đồng và nhờ việc tiêm vắc-xin cao nhưng vẫn phải luôn đề cao cảnh giác và các biện pháp thích hợp. Đồng thời phải chuẩn bị cho những tình huống nguy cấp có thể xảy ra để nhằm tránh việc hệ thống y tế quá tải hoặc lơ là trước những sự kiện xảy ra trong tương lai.



WHO kết thúc tình trạng khẩn cấp COVID-19, Việt Nam thế nào?

Ngoài ra, WHO cũng khuyến cáo cần đưa việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 vào Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiếp tục tiêm chủng các mũi tăng cường cho người dân, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nặng. Cùng đó, vẫn phải có các hoạt động, giám sát chặt chẽ, trong đó có việc nâng cao các năng lực điều trị, cấp cứu… để đảm bảo khi số ca tăng lên thì hệ thống y tế và nhân viên y tế sẵn sàng và có năng lực đáp ứng thu dung, điều trị.

Liên quan đến các biện pháp phòng chống COVID-19 tại Việt Nam, GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết bản thân SARS-CoV-2 vẫn có thay đổi. Theo công bố mới nhất vào đầu tháng 5 vừa qua, thế giới đã ghi nhận hơn 900 biến thể phụ của Omicron. Do đó không được chủ quan với dịch bệnh này.

Về việc Việt Nam có công bố hết dịch COVID-19 hay không, ông Lân cho biết Việt Nam đã thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay đại dịch vẫn chưa kết thúc dù không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

"Miễn dịch COVID-19 sẽ giảm theo thời gian và dịch vẫn có thể xuất hiện làn sóng mới từ khu vực này đến khu vực khác. Những ngày qua số ca mắc có xu hướng gia tăng, trung bình mỗi ngày nước ta vẫn ghi nhận hơn 2.000 ca mắc. Khoảng 10% số ca mắc có tình trạng hậu COVID-19 nên điều này cũng là gia tăng gánh nặng với hệ thống y tế" - ông Lân nói.

Đại diện WHO và Bộ Y tế chia sẻ thông tin về biện pháp ứng phó dịch COVID-19 trong thời gian tới

GS-TS Phan Trọng Lân cũng cho biết Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Việc chống dịch sẽ được thực hiện linh hoạt, phù hợp mới mức độ, diễn biến tình hình dịch. Bên cạnh đó, việc công bố các thông tin về dịch bệnh sẽ được Bộ Y tế thực hiện hàng ngày.



Liên quan đến việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19, PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết Việt Nam đã tiêm được hơn 266,2 triệu liều vắc-xin COVID-19, trong đó tỉ lệ tiêm vắc-xin ở nhóm nguy cơ cao và người có bênh nền đã đạt tỉ lệ bao phủ trên 80%. Việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tới đây sẽ được thực hiện lồng ghép vào các buổi tiêm chủng thường xuyên hàng tháng (3-4 ngày).

PGS Hồng cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện tiêm đủ 2 liều vắc-xin cơ bản và tiêm các mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3 và 4) theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 5-5, WHO chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của COVID-19 đã kéo dài hơn 3 năm, kể từ ngày 30-1-2020. Tuyên bố này được đưa ra sau khi đại dịch COVID-19 đã lan rộng đến hầu hết quốc gia trên thế giới và khiến hơn 6,9 triệu người tử vong.

Dù chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhưng WHO cũng cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.