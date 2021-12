WHO cảnh báo hành động làm tăng nguy cơ ung thư phổi trong nhà bếp, rút ngắn tuổi thọ cực nhanh, phụ nữ Việt rất hay mắc phải

WHO cảnh báo không bật máy hút mùi hoặc tắt máy hút mùi ngay khi vừa nấu nướng làm bà nội trợ có thể hít phải khí độc sản sinh trong quá trình nấu ăn, nguy cơ ung thư phổi, tử vong cao.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định, khi nấu xong, khói sản sinh trong quá trình nấu nướng chưa được hút sạch hoàn toàn, có thể bay khắp nhà bếp, không khí nhà bếp lúc này vẫn bị ô nhiễm như thường, có thể gây hại cho mọi thành viên trong gia đình.

Để sử dụng máy hút mùi đúng cách, tốt cho sức khỏe người dùng, cần ghi nhớ 6 điều quan trọng. Trong đó không được quên bật máy hút mùi khi nấu nướng, dù là nấu các món ít mùi, sử dụng phương pháp luộc, hấp. Sau khi nấu xong nên bật hút mùi khoảng 5 phút rồi mới tắt.

Không bật máy hút mùi, tắt ngay máy hút mùi khi vừa nấu xong làm gia tăng nguy cơ ung thư phổi

Máy hút mùi hiện nay là một trong những vật dụng vô cùng được ưa chuộng tại gian bếp của những gia đình hiện đại. Trong không gian nhà cửa khép kín, nhất là cuộc sống nơi phố thị, bật máy hút mùi khi nấu ăn rất quan trọng để hít khí độc, khí ô nhiễm sản sinh trong quá trình nấu nướng, gây hại sức khỏe.

Thế nhưng không phải lúc nào, các mẹ nội trợ cũng sử dụng bật máy hút mùi đúng cách. Đa số chỉ bật máy hút mùi khi nhận thấy sự nặng mùi trong nấu nướng món ăn nào đó đang lan khắp căn phòng. Đối với những món luộc hấp, hoặc chiên rán không gây mùi nhiều thì lại bỏ qua hút mùi.

Chưa kể, nhiều người bật lên để hút mùi khi đang nấu, nấu xong là nhanh chóng đóng máy hút mùi. Đây đều là những thói quen dùng máy hút mùi có thể khiến người nội trợ đối mặt nguy cơ ung thư phổi.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, trong những ngôi nhà được thông gió kém, khói trong nhà có thể cao hơn 100 lần so với mức chấp nhận được đối với các dạng bụi mịn. Khói ở đây không chỉ là khói đốt mà còn là khói sản sinh trong quá trình nấu nướng, đặc biệt là các món chiên rán, xào nấu... Mức độ tiếp xúc đặc biệt cao ở phụ nữ và trẻ nhỏ, những người dành nhiều thời gian nhất ở gần khu vực nấu nướng.

WHO đặc biệt nhấn mạnh, chị em nấu ăn trong điều kiện lưu thông gió kém, khói nhà bếp có thể tác động lên cơ thể tương đương việc hút 2 bao thuốc lá mỗi ngày. Trong khi đó, khí thải hình thành do nhiệt độ cao được liệt kê vào nhóm chất gây ung thư loại 2A, tất nhiên không loại trừ khói sinh ra trong quá trình nấu nướng. Trung bình trên thế giới, cứ 20 giây lại có một người tử vong do "kẻ giết người trong nhà bếp" này.

Đáng tiếc là chị em thường tắt ngay máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn xong. Nhiều người thậm chí tiết kiệm, thấy món ăn không có mùi dù sản sinh khói ở nhiệt độ cao nên bỏ qua luôn bước bật máy hút mùi khiến cơ thể bị "ăn chất độc" dần dần mỗi ngày mà không hay biết.

Vì sao không bật máy hút mùi hoặc tắt máy hút mùi ngay khi vừa nấu nướng xong có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), khi đang trong quá trình chiên xào thực phẩm cho đến khi tắt bếp, thức ăn chế biến bằng hình thức này thường sản sinh ra một lượng lớn chất có hại chính là khói độc như trên đã nói. Việc sử dụng máy hút mùi là điều nên làm bắt đầu từ khi nấu món ăn.

"Nếu không bật máy hút mùi thì tất nhiên khói sản sinh trong quá trình nấu nướng sẽ được con người hít vào. Trong đó, người đứng bếp nấu nướng sẽ phải gánh hậu quả nặng nhất", chuyên gia khẳng định.

Ngay cả khi bật máy hút mùi nhưng lại tắt ngay khi vừa nấu nướng xong vì tiết kiệm hay vì mục đích nào đó khác cũng không giúp hút mùi, loại bỏ khói bụi, độc tố sinh ra trong quá trình nấu nướng tốt nhất. Chuyên gia cho rằng, khi nấu xong, khói sản sinh trong quá trình nấu nướng chưa được hút sạch hoàn toàn, có thể bay khắp nhà bếp, không khí nhà bếp lúc này vẫn bị ô nhiễm như thường, có thể gây hại cho mọi thành viên trong gia đình.

Dùng máy hút mùi đúng cách, khuyến cáo 6 điều quan trọng cần nhớ!

Để dùng máy hút mùi đúng cách, tránh gây hại sức khỏe cho người nấu nướng cũng như các thành viên trong gia đình cần:

- Bật máy hút mùi ngay khi bắt đầu thực hiện các món xào nấu, chiên rán hoặc những món có mùi nặng như giả cầy, mắm tôm... Nên sử dụng máy hút mùi ở cấp độ cao trong những trường hợp này để đảm bảo hút mùi nhanh nhất.

- Bật máy hút mùi ngay cả khi thực hiện những món luộc hấp, không sử dụng nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, bạn chỉ cần bật máy ở tốc độ hút thấp.

- Sau khi nấu nướng xong tuyệt đối không tắt máy hút mùi ngay. Nên duy trì 10 phút nữa để đảm bảo hút sạch khói sản sinh trong quá trình nấu ăn.

- Mỡ được tích tụ quá nhiều ở bộ lọc sẽ có nguy cơ gây cháy hoặc nhỏ giọt vì vậy cần vệ sinh sạch sẽ phía bên trong máy.

- Khoảng cách giữa máy hút mùi và bếp cần phải chuẩn để thực hiện đúng chức năng, đảm bảo hút sạch mùi, hút sạch khói bụi độc hại sản sinh trong quá trình nấu nướng.

- Theo như khuyến cáo của các nhà sản xuất các bà nội trợ nên thay lớp màng lọc than hoạt tính 8 tháng 1 lần, vệ sinh thường xuyên lớp màng lọc kim loại phía dưới để đảm bảo được hiệu quả hoạt động và tăng tuổi thọ cho máy hút mùi.