Website một trường tiểu học bị tấn công, đăng tải nội dung xuyên tạc lịch sử

Nhiều người truy cập vào website của trường Tiểu học Đằng Hải (phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) bức xúc khi phát hiện bài viết nội dung đăng tải xuyên tạc lịch sử, trong đó có bài về vua Quang Trung.

Trả lời PV VTC News sáng 8/5, đại diện trường Tiểu học Đằng Hải cho biết, những nội dung xuyên tạc lịch sử, không phù hợp xuất hiện ở website trường sử dụng 3 năm trước. Hiện trường có website mới và không sử dụng web cũ nữa.

Trường Tiểu học Đằng Hải.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An cũng thông tin, đơn vị đã cho cán bộ phòng kiểm tra thông tin trên. Hiệu trưởng trường cũng yêu cầu nhân viên tin học xác minh và khẳng định, đây không phải website của nhà trường, bài viết trên web cũng không do cán bộ, giáo viên của trường viết. Tuy nhiên, những nội dung xấu độc gây ảnh hưởng không tốt tới người đọc và dễ gây hiểu lầm đây là web của nhà trường.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An cũng đã báo cáo UBND quận Hải An, đồng thời báo sự việc tới Công an quận Hải An phối hợp Công an TP Hải Phòng giải quyết, tìm ra người đăng tải những nội dung xuyên tạc lịch sử, dễ gây hiểu lầm là web của trường Tiểu học Đằng Hải.