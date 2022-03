Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng nói gì trước thông tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam?

Trên trang cá nhân mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã có chia sẻ đầu tiên sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố.

Cụ thể, Vy Oanh chia sẻ rằng: "Em share trước cái vì đang kẹt cho con ngủ các bác ạ, để mọi người gọi em cháy máy, nổ inbox rồi. Rồi ngày đó cũng đã tới.

Vy Oanh từ trước đến nay vẫn luôn trấn an mọi người tin tưởng vào pháp luật Việt Nam và cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. Những tổn thương, vu khống của Vy Oanh và gia đình cũng như các bị hại khác phải gánh chịu đã được CQCN có biện pháp ngăn chăn và bù đắp.

Cái ác sẽ phải trả giá, rồi tới đây sẽ còn nhiều kịch hay nữa mọi người cứ đón xem hihi! Hoan hô Pháp luật Việt Nam, em sẽ tâm sự cùng cả nhà sau nha".

Chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của Vy Oanh.

Đàm Vĩnh Hưng cũng lập tức có chia sẻ trên trang cá nhân: "Banh facebook tui rồi!" đi kèm với đó là hình ảnh nam ca sĩ cùng mọi người ăn mừng vui vẻ.

Chiều 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

