Vượt qua 10.000 đối thủ, bức ảnh Cầu Vàng của Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng giải nhiếp ảnh Architecture 2020

Cuộc thi nhiếp ảnh mang tên #Architecture2020, được tổ chức bởi ứng dụng Agora đã kết thúc với chiến thắng thuộc về bức ảnh cây Cầu Vàng ở Đà Nẵng (Việt Nam). Tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Việt đã vượt qua hơn 10.000 tác phẩm để giành được giải nhất với tổng trị giá giải thưởng là 1000 USD (hơn 23 triệu đồng).

Trang Mymodernmet bình luận: "Bức ảnh do nhiếp ảnh gia người Việt chụp cho thấy sự hùng vĩ của công trình kiến trúc ở độ cao 1.400 mét so với mực nước biển. Bức ảnh cho mọi người thấy toàn cảnh cây cầu nhìn từ không trung. Đây thực sự là tác phẩm xứng đáng giành chiến thắng cuộc thi #Architecture2020 và chứng minh sức mạnh của con người trong kiến trúc".

Cầu Vàng là công trình kiến trúc từng được nhiều tạp chí như Reuters, New York Times, Time, AFP, National Geographic, The Guardian, Business Insider… ca ngợi. Gần đây, Cầu Vàng cũng có tên trong danh sách 28 cây cầu ấn tượng nhất thế giới do tờ Insider của Mỹ bình chọn.

Tác phẩm giành giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh mang tên #Architecture2020 thuộc về nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt với bức ảnh Cầu Vàng nhìn từ trên cao.



Cầu Vàng được xây dựng ở độ cao khoảng 1.400m so với mực nước biển. Cầu có 8 nhịp (nhịp dài nhất 20m), với tổng chiều dài gần 150m. Công trình kiến trúc này gây ấn tượng với 2 bàn tay bê tông khổng lồ nâng đỡ cây cầu. Cầu được khánh thành năm 2018 và thu hút nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh.

Agora là ứng dụng/mạng xã hội chuyên về nhiếp ảnh, từng tổ chức rất nhiều cuộc thi với giải thưởng và quy mô lớn, trong đó có cuộc thi nhiếp ảnh đề tài kiến trúc toàn thế giới #Architecture2020. Trong cuộc thi này, ban tổ chức sẽ chọn ra 50 bức ảnh đẹp nhất trong tổng số hơn 10.000 tác phẩm. Bức ảnh nhận được nhiều bình chọn nhất sẽ giành chiến thắng với phần thưởng 1.000 USD.

Một số bức ảnh nổi bật khác của cuộc thi:

Bức ảnh lâu đài Neuschwanstein ở Schwangau, Đức.

Ngôi đền Phật giáo Borobudur ở Magelang, Indonesia.

Bức tượng phật trong ngôi đền Pahtotharmyar ở Bagan, Myanmar.

Tòa nhà Vessel cao 45m tại thành phố Hudson Yards của New York (Mỹ) được ví như “siêu kiến trúc”.

Bức ảnh cho thấy sự quy hoạch tài tình và ngăn nắp của thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

Bức ảnh một nhà hàng nổi trên sông Hương ở Huế (Việt Nam) của tác giả Phạm Huy Trung.

Cung điện Petrovskiy Track, ở thủ đô Moscow, Nga.

Kiến trúc ấn tượng của sân bay quốc tế Changi, Singapore.

Một khối căn hộ có màu sắc sống động ở Singapore.

Lâu Đài Eltz ở Mayen-Koblenz.

Ngôi đền Buddha Tooth Relic, ở Chinatown, Singapore.

Ngôi nhà đơn độc, trơ trọi giữa biển ở Crimea.

Tòa nhà Flatiron mang tính biểu tượng ở New York (Mỹ).

Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải, Trung Quốc.

