Vượt mặt Song Hye Kyo, "nữ hoàng bất động sản" Jun Ji Hyun lại chơi lớn tậu thêm tòa nhà ở khu siêu đắt đỏ

Mới đây, truyền thông Hàn lại có dịp trầm trồ với sự giàu có sang chảnh của bà mẹ 2 con Jun Ji Hyun. Theo tiết lộ, mới đây Jun Ji Hyun đã tậu thêm một tòa nhà tại phường Deungchon, quận Gangseo, Seoul với giá 50,5 tỷ won (khoảng 936 tỉ VNĐ).

Được biết, tòa nhà của Jun ji Hyun mua được xây dựng vào tháng 2/2019 bởi AM Plus Asset Development, một nhà phát triển bất động sản do Tập đoàn Aekyung và Hiệp hội viện trợ quân sự đồng thành lập. Tòa nhà này có quy mô 3 tầng, tổng diện tích 5098 m² và được bán với giá 35 tỷ won cho Ngân hàng Kookmin vào tháng 3 năm ngoái.

Vào tháng 4, Jun Ji Hyun đã ký hợp đồng và hoàn tất việc đăng ký sở hữu trong vòng 3 tuần.

Hiện tại, LG Best Shop, một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử của LG, đã ký hợp đồng thuê toàn bộ tòa nhà trong 10 năm với giá 600 triệu won (11,8 tỷ VNĐ) từ tháng 3/2019.

Jun Ji Hyun hiện tại là nữ hoàng bất động sản hàng đầu của Kbiz. Với sự nhanh nhạy của mình, các tòa nhà Jun Ji Hyun sở hữu đều ở những khu đất vàng. Được biết, chỉ riêng tại Seoul, Jun Ji Hyun đã sở hữu 4 bất động sản đắt đỏ. Có thể kể tên khối tài sản bất động sản của Jun Ji Hyun như căn hộ I-Park Samsung ở Gangnam-gu, căn hộ I-Park Samsung, Yongsan-gu và trung tâm mua sắm ở Samseong-dong.

Được biết, chỉ riêng 3 bất động sản thương mại mà Jun Ji Hyun sở hữu đã trị giá 88,8 tỷ won tính theo giá mua.

Nguồn: MK

https://afamily.vn/vuot-mat-song-hye-kyo-nu-hoang-bat-dong-san-jun-ji-hyun-lai-choi-lon-tau-them-toa-nha-o-khu-sieu-dat-do-20220309110335978.chn