Vượt cơn bão lòng, nữ tướng Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành nữ CEO truyền cảm hứng toàn cầu

Thanh xuân là tình yêu được dành trọn cho cà phê

Từ xưa đến nay, thị trường ngành cà phê là thị trường luôn được mặc định dành cho đàn ông. Phụ nữ sẽ thường lựa chọn những công việc vốn nhẹ nhàng hơn. Chính lẽ đó, việc truyền cảm hứng với những quyết định sáng tạo, đột phá; đồng thời là minh chứng rõ nét cho những thành công cùng chiến lược dài hạn ở một lĩnh vực mà vốn chẳng dành cho phụ nữ là một điều vô cùng khó khăn.

Madame Lê Hoàng Diệp Thảo – nhà đồng sáng lập Trung Nguyên, CEO TNI King Coffee

Trước nay tinh thần khởi nghiệp biểu hiện trong những hiệu cà phê mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng gắn bó. Với TNI King Coffee, đó chính là sứ mệnh nối tiếp mục tiêu đem cà phê Việt chinh phục thế giới và mang cho người Việt một trải nghiệm thưởng thức cà phê mang chuẩn mực toàn cầu. Trong lần thứ 2 khởi nghiệp, bước ra sau những khủng hoảng cá nhân, chỉ trong vòng 5 năm kể từ ngày "khai sinh", hiện King Coffee đã chinh phục thị trường nội địa và hơn 60 nước trên thế giới.

Madame Lê Hoàng Diệp Thảo động viên những người nông dân trồng cà phê

Vượt cơn bão lòng và một lần nữa chính thức bứt phá đường đua khởi nghiệp cùng TNI King Coffee

Xu hướng tiêu dùng mới cùng những thay đổi về trải nghiệm thưởng thức cà phê cũng là môt thách thức không nhỏ cho Madame Thảo và đội ngũ nhân sự TNI King Coffee. Quay trở lại đường đua khởi nghiệp lần 2, thị trường cà phê ở Việt Nam nay đã trở thành một đại dương đỏ với hàng loạt các thương hiệu trong nước và quốc tế.

Bà Diệp Thảo đã tận dụng lợi thế mạng lưới liên kết rộng lớn trên thế giới của mình và sự giúp sức từ các chuyên gia hàng đầu từ các tổ chức cà phê lớn để tập trung vào chất lượng sản phẩm bên cạnh những câu chuyện truyền cảm hứng gắn liền với thương hiệu Cà phê Vua.

Các sản phẩm của TNI King Coffee

Trong năm 2020, King Coffee là nhà tài trợ chính thức đội tuyển bóng đá Việt Nam và khai trương cửa hàng Flaship tại 161 Võ Văn Tần, thử nghiệm đầu tiên của chuỗi King Coffee định hình theo phong cách cà phê sách. Cũng trong năm này, Madame Thảo đã cùng với Trung Ương hội Phụ nữ Việt Nam khởi xướng chương trình Women Can Do, góp phần thực hiện đề án của Chính phủ (Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025). Cán bộ, hội viên, phụ nữ có thể lựa chọn các mô hình kinh doanh dựa trên hoàn cảnh, năng lực và mong muốn của chị em, gồm: Mô hình trung tâm phân phối (WE); mô hình nhượng quyền xe cà phê (WEhome café).

Với các dòng sản phẩm cà phê rang xay, TNI King Coffee đã làm việc trực tiếp với các mối cung cấp những những hạt cà phê danh tiếng Arabica, Catimor, Excelsa, phối trộn với những giống cà phê Robusta có vị đắng đậm đà của vùng Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), Cầu Đất (Lâm Đồng) nổi tiếng của Việt Nam để cho ra các dòng sản phẩm có tẩm và không tẩm thượng hạng. Đối với nhánh cà phê hòa tan, TNI cũng đã phát triển các sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh cao và được đẩy vào hệ thống các kênh siêu thị, kênh quán để tạo độ phủ mạnh mẽ.

Chính thức trở thành nữ doanh nhân truyền cảm hứng toàn cầu

Madame Lê Hoàng Diệp Thảo nhận giải thưởng

"Nữ CEO truyền cảm hứng toàn cầu – lĩnh vực thực phẩm và đồ uống năm 2020"

Tiếp nối hàng loạt các thành công trong năm, Madame Lê Hoàng Diệp Thảo vừa chính thức được Tạp chí Global Brands Magazine (GBM) - tạp chí quốc tế có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) xướng danh và trao tặng danh hiệu "Nữ CEO truyền cảm hứng toàn cầu – lĩnh vực thực phẩm và đồ uống năm 2020".

GBM là tạp chí uy tín về thương hiệu, có trụ sở tại Anh Quốc, là cơ quan đăng tải tin tức, ý kiến, thảo luận và bài viết từ giới chuyên môn về các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Hàng năm, GBM triển khai chương trình bình chọn, ghi nhận các doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ nổi trội theo từng quốc gia. Hội đồng bình chọn gồm thành viên Ban biên tập của GBM, đại diện giới truyền thông và các chuyên gia thương hiệu toàn cầu. Họ cùng nhau thảo luận, bình xét từ các hồ sơ đề cử và phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo các tổ chức được đề cử.

Sơ lược về hành trình phát triển và dấu ấn của TNI King Coffee

Trung Nguyên International (TNI) có trụ sở tại Singapore, thành lập từ năm 2008 và hiện đang sở hữu thương hiệu cà phê TNI King Coffee. Hiện nay, trụ sở chính của Trung Nguyên International đặt tại TP.HCM (Việt Nam) dưới sự điều hành của bà Lê Hoàng Diệp Thảo – đồng sáng lập Trung Nguyên Group.

Thương hiệu King Coffee nhanh chóng chinh phục thị trường Hoa Kỳ và nhiều thị trường nước ngoài khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Úc, Israel, Nga … Đặc biệt, tại Trung Quốc, King Coffee từng lọt Top 4 thương hiệu bán chạy nhất trên kênh T-Mall Super Market (là một trong ba website thương mại điện tử chủ chốt của Alibaba).

Tháng 8/2017, King Coffee chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Chỉ trong vòng 2 năm, TNI King Coffee đã xây dựng được hệ thống phân phối phủ kín 63 tỉnh thành cùng hệ thống chuỗi quán cà phê King Coffee được mở mới liên tục.