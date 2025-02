Vương tử Harry nhận phán quyết quan trọng về thị thực nhập cư Mỹ

Vụ kiện xoay quanh hồ sơ xin thị thực của Vương tử Harry đang có những diễn biến mới. Một thẩm phán Mỹ vừa ra phán quyết giữ kín một trong số các tài liệu liên quan đến hồ sơ này, với lý do thông tin trên đó quá nhạy cảm để công bố. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ đồng ý công bố thông tin từ ba tài liệu khác trong cùng vụ kiện. Đây được xem là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra.

Ba tài liệu được công bố có thể cung cấp thông tin về việc liệu Vương tử Harry có khai báo việc sử dụng ma túy trong quá khứ trên mẫu đơn xin thị thực hay không. Việc khai báo không trung thực có thể là lý do dẫn đến việc bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Công tước xứ Sussex hiện đang sống tại California (Mỹ) cùng vợ Meghan Markle và hai con là Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi) từ năm 2020. Hồ sơ thị thực của anh đã bị xem xét kỹ lưỡng sau khi anh tiết lộ về việc sử dụng ma túy trong cuốn hồi ký “Spare”.

Theo quy định xin thị thực Mỹ, đương đơn phải khai báo việc sử dụng ma túy hiện tại và trước đây. Kết quả khai báo có thể ảnh hưởng đến việc cấp thị thực. Mặc dù cán bộ xét duyệt thị thực xem xét nhiều yếu tố, nhưng việc sử dụng ma túy ở mức độ nghiêm trọng có thể dẫn đến việc bị từ chối cấp thị thực. Vương tử Harry đã thừa nhận sử dụng cần sa, cocaine và nấm thức thần trong cuốn hồi ký của mình.

Vụ kiện ban đầu được Quỹ Heritage khởi xướng sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ chối yêu cầu công bố hồ sơ của Công tước xứ Sussex theo Đạo luật Tự do Thông tin. Quỹ Heritage cho rằng Vương tử Harry có thể đã cung cấp thông tin sai lệch trên mẫu đơn xin thị thực liên quan đến việc sử dụng ma túy. Ông Nile Gardiner, Giám đốc Trung tâm Margaret Thatcher về Tự do tại Heritage, đã kháng cáo để các tài liệu được công bố rộng rãi. Thẩm phán Carl Nichols đã đồng ý cho công bố "số lượng tối đa" các tài liệu.

Trước đó, vào tháng 9, thẩm phán Carl Nichols đã từ chối công bố tất cả các tài liệu, với lý do bảo vệ quyền riêng tư của Vương tử Harry. Tuy nhiên, sau một phiên điều trần tiếp theo, ông đã xem xét lại lập trường của mình và tuyên bố: "Theo quan điểm của tôi, điều đó phải xảy ra". Theo hồ sơ của Bộ An ninh Nội địa, các tài liệu đã được biên tập sẽ được cung cấp cho thẩm phán Carl Nichols trước ngày 6 tháng 3.

Theo Express